Crexell dijo que el MPN necesita "caras nuevas"

“Me parece que caer en la fácil de poner siempre las responsabilidades afuera es lo que hace tanto mal a nuestro partido”, señaló la senadora en declaraciones radiales.

El partido provincial obtuvo 81.821 votos, según el escrutinio definitivo, debajo de la fuerza Cambiemos, que sacó 89.971 sufragios. El MPN esperaba superar los 100.000 votos en la elección en un escenario muy complejo para el partido.

La senadora nacional expresó su preocupación por el resultado de las elecciones, llamó a reconocer los “errores internos” y desestimó el efecto de la polarización.

Dijo que el MPN “necesita aggiornarse”, porque desde hace años un sector de la sociedad pide ver “caras nuevas” dentro del partido.

“Hay que asumir que no fue una buena elección. Me parece que tratar de buscar excusas en el afuera, en los demás, y... es no hacerse cargo de los errores que uno comete. Me parece un acto de necedad, es un acto de soberbia, yo ya lo dije”, indicó, en un nuevo capítulo de sus diferencias con el manejo partidario.

Si bien no la nombra directamente, los dardos que disparó Crexell tienen un blanco fijo: su tía y candidata a diputada nacional por el partido provincial, Alma “Chani” Sapag.

“El MPN necesita cambiar algunas caras que aparecen permanentemente, por no decir todas, y darle espacio a gente que le dé otra impronta”.Lucila Crexell. Senadora por el Movimiento Popular Neuquino

Sin trayectoria y formación

En ese sentido, la senadora nacional dijo que “no hubo ni recambio generacional, ni tampoco trayectoria”, en alusión a la composición de la lista del MPN, que lleva a Sapag, al director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel (no es afiliado al partido provincial) y al intendente de Villa La Angostura, Guillermo Caruso. “La combinación de las listas tiene que ser por recambio generacional, que viene muchas veces con toda la formación profesional y académica de las nuevas generaciones o por trayectoria de años. En este caso, no hay ninguna trayectoria visible, ni ninguna capacitación visible”, expresó.

Crexell asumió como senadora a finales de 2013, junto con el líder del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra. Juntos ganaron las PASO, donde el 54% de los neuquinos se metió en la interna, en ese entonces, en contra del ex gobernador Jorge Sapag.

Sin apoyo a la marcha de la CGT

Crexell fue crítica en cuanto a la convocatoria de la CGT a la marcha de hoy en contra del gobierno nacional. En ese sentido, dejó abierta la puerta al debate sobre la reforma laboral en el país. “Se debe dar el debate porque no se puede vivir en una sociedad con una determinada dinámica donde hay sectores regulados para el siglo pasado”, indicó.