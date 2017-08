Ya en octubre del año pasado “se tomó a la ligera” una alerta y las lluvias sorprendieron con inundaciones a los neuquinos. O el mes pasado, cuando la tormenta de nieve en la zona cordillerana puso en jaque a los locales y a los turistas que quedaron varados durante varios días en medio de un histórico fenómeno climático. Finalmente, se adoptó una medida preventiva a favor no sólo de los niños, sino del personal que trabaja en las escuelas. Y de las familias que deben trasladarse hacia y desde los establecimientos educativos en las primeras horas del martes, en medio de lo que prometen será un importante ventarrón. Quizás a la hora de leer esta columna la alerta sólo haya quedado en un aviso más, o tengamos que sostenernos de algún poste o un árbol esperando que no se caiga. Cuando éramos chicos, los vientos eran más fuertes, pero la ciudad aún era pequeña y no había forma de prevenir o alertar. Eran otros tiempos.

Se trata de una decisión que simplemente se basó en un legendario refrán: “mejor prevenir que curar”.