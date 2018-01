"Cuando estoy medio mamado me siento en el balcón"

“Mi viejo era jodón, también en privado”, sostuvo Albertito antes de hacer una confesión inesperada. “No sé si fue joda o manía, pero se sentó en la baranda, perdió el equilibrio. Capaz que se chupó, andá a saber. Yo también, cuando estoy medio mamado, hago cagadas. No me voy a tirar por el balcón, pero sí me siento y me engancho con los pies. Cuando estoy muy lastimado no me subo y si estoy bien no me interesa si es un piso 1 o un 32”, dijo.

“Mejor no saber”

Por otro lado, el joven de 29 años reconoció que duda del relato de su madre sobre el episodio del suicidio. “A mi padre lo armé con la tele, con mamá y amigos. Todos me decían cosas buenas, pero también me dijeron ‘tu papá se enteró de que venías vos, se tomó un saque y después se tiró por el balcón’”, recordó.

El hijo del actor descartó la posibilidad de que su madre haya querido tirar a su padre al precipicio y sumó: “Ella me fue contando la historia de a poco y a medida que fui creciendo fue cambiando. Para mí se mamaron y él fue a hacer eso de sentarse en el balcón y perdió el equilibrio”. “Yo no quiero saber qué pasó mucho esa noche. No me quiero asustar. Puede ser que mi mamá me haya contado una versión editada”, consideró.

Dolor: Albertito expresó que le hubiese gustado conocer a su padre “aunque sea cinco minutos”.