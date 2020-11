Cuando un tatuaje tiene el poder y la magia de sanar

Karina lo sabe. Y cuando su mano y su mirada se convierten en un instrumento válido para dar un cierre a este proceso, el regocijo es doble o triple… o mucho más.

Karina es la cara de CicatrizARTE. Un proyecto que nació hace años, con el fin de ayudar. De intentar ‘reparar’ no solo las huellas en la piel de mujeres que han sufrido cáncer de mama. También su mente y su corazón.

“Cuando terminé el primer tatuaje de reconstrucción mamaria para mí fue algo que no podría explicar con palabras. Cuando ella se miró al espejo y vio sus mamas, que otra vez se veían completas con el tatuaje en 3D, nos abrazamos y lloramos juntas. Nos quedamos sin palabras, la imagen que devolvía el espejo era lo que ambas esperábamos. Creamos un lazo para siempre”. Karina Borbalas es quien lo cuenta y aún se emociona.

Ella es la tatuadora del proyecto solidario que está en marcha hace tres años aproximadamente. Lo lleva adelante en el Estudio Club Opia, desde Roca.

¿Cómo surgió CicatrizARTE?

Hace unos años atrás yo había empezado a tatuar cicatrices de todo tipo, y recibí personas que no podían costear un tatuaje así que lo hice totalmente gratis, las devoluciones fueron realmente increíbles. Ese fue mi primer acercamiento al trabajo sobre cicatrices y me di cuenta que me apasionaba. Luego, a una persona muy querida para mí le detectan un cáncer de mama. En su primera cirugía le extirpan el cáncer, pero luego tuvo que tomar la difícil decisión que implica para una mujer, de sacarse ambas mamas. El proceso fue largo, tenía que esperar entre una cirugía y otra, una de las mamas rechazó la prótesis, ella sufrió mucho. Para ella, aún sigue siendo un largo camino que todavía no puede concluir, ya que le falta una cirugía más.

Es un proceso largo, que elegís acompañar…

Las mujeres que atraviesan un cáncer de mama no solo sufren físicamente el dolor, sino que también lo emocional juega un papel muy importante. Pasar por tantas cirugías, curaciones, quimioterapia, estudios y tantas otras cosas. La impotencia, la angustia, el verse al espejo con las mamas luego de la extirpación, es verdaderamente una lucha.

Karina es docente, trabaja en el Instituto de Formación Docente de Roca, y su vida siempre estuvo ligada al arte, cuenta.

Diseña joyería contemporánea, pinta, dibuja “y el tatuaje llegó inesperadamente hace unos tres años atrás, para mi es como llevar la pintura a la piel de las personas”.

Pero su vocación solidaria la lleva además por otros caminos, ya que atiende también a personas que han tenido accidentes graves, como quemaduras o cicatrices de enfermedades.

Tattoo 1.jpg

Tatuaje de areola y pezón en 3D

“Charlando con ella un día sobre esto, me dijo ‘un día vas a hacerme el tatuaje de areola’. Y eso para mí fue el disparador. Empecé a estudiar sobre los tipos de cáncer de mamas, sobre los tipos de cirugías, a investigar, a contactarme con gente que en todo el mundo realiza este tipo de tatuajes reparadores de areola y pezón en mujeres que padecieron cáncer”, comenta.

Una tatuadora de Málaga “con la que aún hoy sigo en contacto”, explica Karina, “me ayudó antes del primer tatuaje reparador, me aconsejó sobre las tintas, sobre muchos detalles que eran importantes”.

¿Quiénes pueden acceder y cómo al proyecto?

El proyecto CicatrizARTE está abierto para cualquier mujer de la región o del país que necesite el tatuaje reconstructivo de areola y pezón, es totalmente solidario y lo sostengo sola. Así que lo que pido a las personas que entran en este proyecto es una colaboración de alguno de los insumos que uso para llevarlo adelante y poder sostenerlo en el tiempo. Hasta ahora una mujer recibió el tatuaje reconstructivo en Roca, si bien hay varias mujeres que se acercaron para consultar todavía no estaban listas para hacerlo. También algunas mujeres consultan para realizar un tatuaje en la herida que deja el implante que les colocan para administrar la medicación durante el tratamiento, que generalmente es en una zona visible del pecho.

¿Qué significado tiene para vos tatuar la piel de estas mujeres sobrevivientes?

El significado que tiene este tatuaje tiene muchas vetas, está teñido de emociones varias, es el cierre de un proceso que fue muy largo y doloroso para ellas, la imagen que devuelve el espejo jamás será la misma que antes del cáncer, pero si pueden volver a mirarse con otros ojos, a gustarse de nuevo, a quererse con ese nuevo cuerpo a aceptarse y seguir adelante.

Club Opia y solidaridad

Karina integra el Club Opia. “Con Club Opia no solo logré ingresar en este maravilloso mundo, sino que mis compañeros y socios, amigos, hoy son personas muy queridas para mí. Y claro que no podía dejar de estar presente la empatía y solidaridad en este trabajo. También atiendo de manera solidaria a algunas personas que han tenido accidentes graves, como quemaduras, o cicatrices de enfermedades. Me encantaría poder atender a todas las personas que consultan, pero resulta casi imposible por el tiempo y por los altos costos de los insumos”.

Tattoo 3.jpg

Mayor incidencia

En Argentina, el cáncer de mama es el de mayor incidencia, con más de 21 mil nuevos casos al año, lo que representa el 17% de todos los nuevos tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos diagnosticados.

Esta patología tiene altos porcentajes de curación cuando es detectada precozmente por lo cual los médicos y especialistas destacan la importancia de realizar los chequeos en forma periódica, y mayormente en tiempos de pandemia. Además del autochequeo, deben realizarse estudios diagnósticos de imágenes para realizar una detección temprana con la mayor precisión.