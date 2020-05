¿Cuánto más soportaremos?

Si bien es cierto que un pequeño sector de la población se rehusó a acatar las normas, la mayoría las cumplió. Sea por no ser multados, para que no les saquen su vehículo, pero fundamentalmente para no contagiarse.

Ahora bien, ¿cuánto más puede soportar la población sin salir lastimada? Uno diría que lo mejor es no enfermarse de un virus sin cura. Es verdad, pero también lo es ver afectada su economía y su salud mental. ¿Cuánto más podemos decirles a los chicos que no pueden ir a la plaza? ¿Cuánto más podemos decirles a los grandes que no pueden salir a correr o juntarse con sus seres queridos?

Abuelos que no reciben visitas y deben contentarse con comunicaciones telefónicas o videollamadas, donde apenas reconocen a sus hijos o nietos. Cumpleaños virtuales. Besos y abrazos por Whatsapp. La cuarentena nos ha reinventado y sacado muy buenos cocineros o expertos en clases virtuales. ¿Pero hasta cuándo soportaremos?