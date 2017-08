En sólo dos meses, 14 casas de las 16 que hay en una manzana ya fueron robadas por delincuentes que ingresan cuando ellos salen a trabajar. La situación es desesperante y así lo hicieron saber los vecinos, que reunidos ayer charlaron con LM Neuquén.

“Además del televisor, se llevaron las zapatillas de mi marido y se cambiaron en casa: el ladrón dejó sus zapatillas y se llevó el par nuevo que también sigo pagando”, contó la mujer, que hace 17 años vive en el barrio y ya no sabe qué más hacer para proteger a su familia.

de 8 a 10 robos por día sufren los vecinos del barrio. Esa es la cifra real de robos que aseguran padecer los vecinos, aunque según la Policía el número de denuncias da que son sólo dos hechos al día. Los autores son menores.

A pesar de temer represalias por denunciar públicamente los padecimientos que vienen afrontando, los vecinos se animaron a relatar sus experiencias y los sinsabores que deben soportar por parte de las autoridades que deberían dar respuestas.

“En mi caso, mi marido se fue a trabajar a las 5 de la mañana y en eso escucho un ruido, me levanto creyendo que era uno de mis hijos y me topo con un ladrón adentro de mi casa. Le dije ‘andate de acá’, lo eché”, contó la vecina, y agregó que minutos después advirtió que el delincuente había huido con su cartera.

La mayoría de las personas que se reunieron ayer fueron damnificadas. Una joven relató que dejó un modular con bolsas de cemento tapando una puerta de acceso, y aun así lograron forzarla y entrar.

“En la reunión con la Policía que tuvimos hace dos semanas les pedimos que no traten mal a la gente, porque encima de que les roban, van a denunciar y los maltratan”. Juan Leguizamón Presidente de la vecinal de Cuenca XV

“Te sentís mal, te revuelven todo y saben lo que queda en la casa y tenemos miedo de que vuelvan. Yo enrejé toda mi casa porque tengo que salir a laburar, tenemos que comer, que pagar las deudas”, sostuvo una vecina, indignada porque además fue maltratada en la comisaría cuando fue a preguntar en qué había quedado la investigación por el robo en su casa.

“Vas como víctima y te tratan mal”, resumió otro vecino. “Los celulares que están en los imanes que repartieron no los atiende nadie, te cansás de llamar, igual que al 101, no atiende nadie”, señaló una mujer que se mantiene en alerta y ha tenido que llamar en más de una oportunidad para avisar que estaban robando.

“¿En qué momento nos vamos a sentir seguros?”, se preguntaron.

“Después dicen que les asignan móviles según la estadística del delito donde a ellos les figuran dos robos por día, y ocurren de 8 a 10; la gente está cansada”. Juan Leguizamón Presidente de la vecinal de Cuenca XV

Violentos

Los vecinos vieron a niños armados

“No deben tener más de 10 u 11 años”, comentó una vecina durante la charla, sobre una situación que vivió una joven que bajó del colectivo con una niña y vio cómo chicos manipulaban armas en las calles del barrio.

“En ese momento mi sobrina salió corriendo porque vio clarito cómo andaban con las armas”, contó.

Además de los robos contra las viviendas, los damnificados contaron que no se puede andar caminando por el barrio porque los pibes te paran y “apuntándote con un arma te piden la cartera y el celular”, relató una vecina que vive hace 17 años en el barrio.

Vecinalistas se reunieron con Gustavo Pereyra y comisarios de la 18ª. Vecinalistas se reunieron con Gustavo Pereyra y comisarios de la 18ª.

Desde el Gobierno les prometieron cámaras

NEUQUÉN

Los vecinalistas de Gran Neuquén Norte, Hibepa y Cuenca XV se reunieron hace 15 días con el subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereyra.

Durante el encuentro, los referentes de las vecinales le transmitieron todas las inquietudes y reclamos de los vecinos referidos a la situación que viven a diario con los hechos de robo de los que son víctimas.

“Nos dijeron que van a instalar cámaras, tres por cada sector”, indicó Juan Leguizamón, de Cuenca XV. Otras tres le tocarán a Gran Neuquén, al igual que a Hibepa.

De acuerdo con la información a la que accedió LM Neuquén, el pedido de los vecinos de Cuenca XV hacia la Policía fue mayor presencia policial en el barrio.

“Nosotros ofrecimos que se use la vecinal como posta, está el espacio, hay baños”, remarcó el presidente de la vecinal, pero aclaró que esto no sirve si los efectivos no recorren el barrio haciendo prevención.

Otro de los pedidos para los efectivos fue el “buen trato a los vecinos que son víctimas de los delincuentes”.

“Cuando me robaron todo de mi casa, fueron los peritos, intentaron levantar rastros de los ladrones; de hecho, se llevaron las zapatillas que el ladrón había dejado en casa y cuando fui a preguntar a la comisaría, la persona que me atendió ni siquiera me miró a la cara, escribía en un cuaderno y apenas respondía”, contó una vecina que se indignó aún más porque al día siguiente de que le robaron, por un acto de campaña electoral el barrio se llenó de móviles y de policías.

Respecto de la reunión realizada en esa oportunidad, hubo vecinos a los que les hubiese gustado asistir y como se hizo en un horario de mañana, cuando todos trabajaban, no fue posible.

“Vamos a pedir que en la segunda reunión que hagamos en las próximas semanas como habíamos acordado, el horario sea a la tarde después de las 18, porque la mayoría de los vecinos trabaja”, indicó ayer Juan Leguizamón.