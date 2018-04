Dalma le respondió a Diego: "No puso un peso"

Al desayunarse con los dichos de Diego, Dalma salió enfurecida a ponerle los puntos: “La casa la compré hace mucho tiempo pero tuvimos que refaccionarla, por eso me mudé ahora. Mi papá no pagó un peso de mi casamiento, hasta me da vergüenza aclararlo”, dijo en un mensaje que leyó Débora D’Amato en Intrusos. “Mi mamá no es la única que me puede ayudar a pagarlo, trabajo yo y mi marido”, agregó.

No tiene cara: “Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora”, dijo el DT irónicamente.

Quien también salió a contestarle a Diego fue la propia Claudia. “Nada ni nadie va a opacar el casamiento de Dal y Andrés. Sólo los que estuvimos ahí sabemos lo que se sintió y vivió”, afirmó.

Feroz descargo: “Mi papá no pagó un peso de mi casamiento, hasta me da vergüenza aclararlo”.

Por otro lado, en un audio Maradona se quejó de la fecha del enlace: “Me dolió la programación. Me hubiese gustado estar con mi hija y entrar del brazo, orgulloso como estoy de Dalma. ¿Por qué no esperar tres semanas más? Si mi hija ya vive hace cuatro años con su pareja, que es hoy su marido”, preguntó, confirmando que le pidió a su hija que cambiara la fecha del casamiento.

Bronca recargada

