La postal puso fin al misterio sobre el vestido de novia, blanco de comentarios e intrigas. El diseño es de la israelí Berta con apliques de flores en la falda larga y un elegante escote dejaba lucir sus curvas con un toque romántico. Los breteles fueron confeccionado íntegramente con cristales, al igual que las flores, aplicadas en relieve de la falda en tono "off white". Los zapatos eran de Giuseppe Zanotti.

"¡Para todas las que me pedían foto del vestido! ¡Por su culpa esta foto va a estar en todos lado! Pero siento que es la única forma que tengo para agradecerles tanto amor. ¡Como éramos muchas no hice grupito!", escribió la hija de Diego Armando Maradona, quien no estuvo presente en el civil ni en la gran fiesta que brindó el sábado.

Embed Para todas las que me pedían foto del vestido! Por su culpa esta foto va a estar en todos lados ????????‍♀️! Pero siento que es la única forma que tengo para agradecerles tanto amor! Como éramos muchas no hice grupito! ???? pic.twitter.com/Pv8L7hPlln — Dalma Maradona (@dalmaradona) 2 de abril de 2018

La actriz de 30 años también publicó la foto en Instagram con un mensaje dedicado a su flamante esposo. "Sólo pido que siempre nos miremos así! Noche mágica!", expresó y también aprovechó ese posteo para agradecerle a la empresa de su mamá por organizar su casamiento así como al estudio fotográfico a cargo de cubrir el evento.

Dalma también acusó a Twitter para agradecerle a Pablo Lescano, quien cantó en su boda con su inconfundible teclado y una remera negra con letras blancas que decía: "Te quiero pero soy un bardo". "¡Sos todo y más! ¡Gracias por semejante sorpresa para Andrés!!! Te debemos una para siempre @pablitolescano! Muchas gracias por semejante show", le dijo la hija del Diez al líder de Damas Gratis. "Te amamos para siempre", agregó.

Dalma, quien este lunes está cumpliendo 31 años, le agradeció a sus seguidores el apoyo y los elogios recibidos por su vestido de novia: "¡Arranco un cumple mega feliz! Gracias a todos por los mensajes lindos para mi vestido y para nosotros. ¡No me conocen y me desean tantas cosas lindas que quiero abrazarlos a todos! Muchas gracias de corazón"

A su vez, el portal Primicias Ya publicó otras fotos de la boda donde se la puede ver celebrando con Caldarelli.

La ceremonia, a medida de los novios, finalizó con una suelta de globos en la que todos sus seres queridos elevaron sus buenos deseos para la pareja. Luciano Pereyra cantó el Ave Maria durante el intercambio de anillos. La fiesta duró hasta las 6 de la mañana.

“Fue una noche increíble con un montón de sorpresas que no sabíamos. Mi mamá y su socia se encargaron de organizarlo todo, fue soñado. Aparte de que es lo máximo conmigo, ella siempre se involucra así. Es hermosa. Mi abuela Pochi fue y se tomó un shot de Jagermeister, no la tuvieron que arengar nada. Fue y se clavó un shot sola”, contó divertida por teléfono la actriz en Un Chino, el programa de FM Blue 100.7 en el que es columnista.

Dalma y Andrés se conocieron en el colegio como compañeros, pero comenzaron su relación recién en 2013. "Cuando estábamos en la escuela, yo tenía otro novio y con Andrés llevábamos una relación de amigos. Después, cuando me separé, había un grupo con el que nos seguíamos frecuentando, y fue cuando nos encontramos desde otro lugar", recordó la hija del Diez en una entrevista.

