"Yo hablé con Dalma y le dije que si yo podía, iba. Pero justo nos jugábamos la vida con treinta familias, con las que nadie habló y con las que tengo que trabajar para darles de comer", justificó el astro del fútbol y remarcó: "Yo le dije que si no me tocaba partido, iba".

"El regalo está muy clarito, fijate dónde vivía Dalma y dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso. Es simple esto. ¿Me dolió la provocación? Por supuesto", agregó apuntando a Claudia Villafañe, quien ayer señaló que tanto ella como su hija se enteraron a último momento que Diego no iba a ir al casamiento.

"Dalma viajó y después le fue a comprar el traje porque el papá le había dicho que venía. Él que se la perdió fue él. El lunes yo le escribí un mensaje y nunca con rencor ni con nada, al contrario, siempre tratando de que él se diera cuenta de que era un momento importante para él, no sólo para Dalma", expresó la ex esposa de Maradona.

"A mí me hubiese gustado estar con mi hija y entrar del brazo. Pero cuando faltan tres fechas para terminar acá, por qué no esperar tres semanas más, si mi hija ya vivía hace cuatro años con el marido que es hoy", argumentó Diego en el audio que difundió Intrusos.

"Si ellos me quieren meter o enfrentar a Dalma y a Gianinna, no tengo ningún problema. Yo siempre voy a poner la cara por mis hijas. Que Claudia y "Ardente", porque ya no es más Tontín, ahora entró en llamas...yo le cantaba la posta de lo que es el chabón", lanzó filoso el DT de Abu Dhabicontra sobre Jorge Taina, la actual pareja de su ex.

Por otro lado, Diego manifestó que está muy contento con la llegada de su segundo nieto, Diego Matías, el hijo de Nunzia Pennino y Diego Jr, el hijo que tuvo con Cristiana Sinagra.

