Danny Ocean llama a la unión en tiempos difíciles

Desde el éxito que tuvo su tema Me rehúso, Danny Ocean se ha posicionado como uno de los artistas favoritos de la industria latina.

"Se van a venir tiempos difíciles y vamos a necesitar trabajar mucho del lado espiritual de nosotros como personas, si queremos movernos como uno, debemos pensar como uno solo y por eso debemos de unirnos ahora más que nunca. Por ejemplo, ahora con la crisis ecológica, sino trabajamos en conjunto no vamos a salir y nos vamos a perjudicar más", comentó Danny Ocean, según reseña El nuevo día.

Además de la unión, el músico instó a tener más empatía con los diferentes géneros musicales que hoy en día dominan la industria.

En el caso exacto del reguetón, el cantante pidió a sus detractores investigar más a fondo sobre el verdadero origen del mismo.

"Yo he aprendido muchas cosas porque es un movimiento tan grande, no se puede negar que el reguetón tiene una magia que no tienen otros géneros, el crac que te hace en la cintura es algo muy trivial, muy africano y nosotros tenemos eso por naturaleza y ese sentimiento ha evolucionado a través del tiempo y se nos ha metido en el ADN", agregó Danny Ocean.

Asimismo, el cantante no dudo en hacer mención sobre la crisis económica que enfrenta su país natal Venezuela y cómo esto no ha sido impedimento para el nacimiento de nuevas estrellas.

"De la crisis florecen cosas hermosas, al mismo tiempo, y para mí ha sido algo mágico, yo estoy muy orgulloso, de todos mis colegas venezolanos", aseguró.