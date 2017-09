Darío Martínez culminó una nueva recorrida por el centro de la provincia de Neuquén que incluyó las ciudades de Zapala, Mariano Moreno y Las Lajas. En el cierre de su itinerario, se reunió con crianceros que aún no tienen la titularidad de su tierra en el paraje Laguna Blanca e integran la AFR (Asociación de Fomento Rural) Macho Negro. “Se los llama fiscaleros porque el gobierno los considera usurpadores de su propia tierra. Esta tierra no es fiscal, es de las comunidades que ancestralmente la trabajan y la cuidan, ellos no son fiscaleros, son titulares comunitarios de la tierra”, consignó. El encuentro se realizó con el Presidente de la AFR, Ramón Quilaqueo, y con crianceros de la zona, que integran la Asociación.