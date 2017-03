Darío Martínez ya conduce el PJ, luego de la crisis del FpV

Neuquén

El diputado nacional por el Frente para la Victoria (PFV) Darío Martínez se hará cargo del PJ neuquino, tras la renuncia de Nanci Parrilli a la conducción del Consejo Provincial.

“Soy el vicepresidente del partido y, en consecuencia, estaré a cargo del partido hasta cuando haya elecciones partidarias”, dijo a LM Neuquén.

El peronismo tuvo un arduo debate en el último congreso provincial realizado en Zapala, donde la ausencia de la mitad de los congresales le jugó una mala pasada al kirchnerismo, tras no conseguir los dos tercios de los votos para adherir a los frentes políticos.

Para un sector se trató de un triunfo del peronismo ortodoxo, encarnado en la figura del dirigente sindical Sergio Rodríguez; mientras que el kirchnerismo le restó importancia, ya que prevé a realizar otro congreso para ratificar la conformación de un frente, una vez que se establezca como herramienta electoral.

“La discusión de los frentes y alianzas se hacen en el momento en que entran en vigencia por el cronograma electoral y esto lo vamos a resolver en estos meses”. Darío Martínez Diputado nacional por el Frente para la Victoria

“Es todo falto a la verdad. No se disolvió el frente porque todavía no se conformó uno, y no me cabe ninguna duda de que el Partido Justicialista va a estar en un frente mucho más amplio que el Frente para la Victoria”, insistió.

Martínez aseguró que se presentará a las PASO y buscará ser reelegido en su banca.

Extraoficialmente se sabe que ya hay un fuerte consenso en un sector de peronismo, tras la renuncia de Parrilli y que otra vez se podría buscar una lista de consenso.

Por su parte, el diputado provincial Javier Bertoldi explicó que el segundo lugar en la lista le corresponde “por cantidad de votos” a un representante de Centenario.

Dijo que podría ser Tanya Bertoldi, sobrina y funcionaria del actual intendente Esteban Cimolai u “otra compañera” de la ciudad.