De Benedictis: "Hoy no sé si se llega para el 30 de agosto"

Juan Bautista De Benedictis pasó por Carburando en Casa y habló de la actualidad que vive el Turismo Carretera en esta situación particular que generó la pandemia de Coronavirus. Además, se refirió a las pautas que hay para el regreso de la actividad y no se mostró optimista ante la posibilidad de volver a fines de este mes.

Y agregó: “Un tema que todavía no tengo en claro es que va a pasar cuando regresemos de una carrera. Acá en Necochea no tenemos casos y son muy estrictos con aquellas personas que regresan de Buenos Aires o de la zona del AMBA. Es obligatorio hacer cuarentena por 15 días. En mi caso tengo que ver como lo soluciono porque si por ir a correr me tengo que quedar encerrado todo ese tiempo se hará complejo”.

de benedictis.jpg Juan Bautista De Benedictis señaló que no está seguro de que se pueda volver a la actividad a fin de mes y también habló de la baja de costos.

En tanto, el necochense señaló que se verá un deporte motor muy diferente al que se estaba acostumbrado. “Es probable que a partir de ahora vivamos un automovilismo distinto como fue la época de mi viejo. Ahí se llegaba un sábado, se hacía la técnica y luego se corría. Ahora por tema costos se achicó todo y debemos acostumbrarnos”, explicó.

Por otro lado, el “Johnnito” habló de la situación económica y remarcó que “ Como piloto hace cinco meses que no me entra un ingreso”. Aunque también destacó que “la categoría está haciendo un esfuerzo enorme y se bajaron los costos de la torre”.

Con respecto al aspecto deportivo, De Benedictis dio su opinión de cómo podría afectar la inactividad. “No estar activo, como piloto, no creo que afecte tanto como si lo puede afectar a un futbolista. Acá el físico es importante pero no tanto como lo es para un jugador o un atleta. Si lo pueden padecer un poco aquellos pilotos de más edad o los que no hacen actividad física. Igual no es determinante”, puntualizó.

En el cierre, se refirió al recorte de actividad que tendrá el fin de semana de competencia. “Tener menos actividad será más exigente porque no se va a poder fallar en nada. Habrá que afinar todo y ser precisos a la hora de pedir cambios en el auto. Esto puede aportarle al espectáculo. La medida me parece bien por el tema costos”, concluyó.