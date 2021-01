Decidir, el peor de los pecados

El presidente Alberto Fernández quiere empezar a dar vuelta la página de la pandemia, con el anuncio de $13.522 millones para hacer 30 obras en 26 provincias, en el inicio de 2021. Pero la ansiedad del anuncio se destempla con la suba de los casos de coronaviris y la amenaza de volver a cerrar el país nuevamente, en el caso de que haya un colapso en las terapias intensivas. “Tenemos un verdadero desafío como sociedad. Si en verdad no queremos volver atrás y dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social: cuidarnos nosotros para cuidar a quien tengo al lado. Si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe y nadie quiere que eso pase en la Argentina” , dijo el presidente, quien, a los efectos de la pandemia esmeriló su imagen pública positiva al pasar del 84,2% en abril (cuarentena estricta) al 50,6% diciembre (apertura turística). Pero la imagen ya no importa. La suerte está echada a la ocupación de camas de terapias intensivas, un indicador que tiene impacto en las muertes por el virus. Según advirtió la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sobre la situación epidemiolíogica, los contagios de las personas mayores de 60 años, representan el 15,3%. Sin embargo, son las que tienen mayor riesgo de fallecimiento. En estos días, Nación y las provincias van a evaluar el impacto de los contagios y la suba de los mismos en las ciudades turísticas. La temporada parece recuperarse, pero hay preocupación extrema en las autoridades. Nadie quiere un desborde sanitario. El dilema es decidir, ya en un clima de desgaste. Ya no estamos en la cuarentena estricta de abril y volver a ella, parecería impensado.