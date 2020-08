Definen cómo será el protocolo si hay colapso sanitario en Roca

"Se elaboró un documento de designación de recursos en casos de pandemia. Tenemos la convicción que la comunidad tiene derecho acceder a esta información para asegurar la transparencia, y los documentos son de acceso público. Cuando asignamos un recurso en terapia intensiva en pandemia tenemos que garantizar la dignidad humada, la justicia distributiva y la equidad. Fuera del contexto de pandemia, las condiciones que tenemos en cuenta para asignar camas es que sea una situación transitoria, reversible y que el cuidado sea proporcional para que el beneficio sea mayor que el riesgo”, contó Orlandi.

Agregó que en pandemia esto se sobredimensiona porque la posibilidad de respuesta es menor que la demanda dado a la gran cantidad de casos.

“En estos casos los médicos de terapia no pueden tomar esta decisión en soledad, tienen que ser al menos 3 médicos en esa decisión, y de preferencia no debe estar involucrado el médico que asista al paciente. Acordamos que la decisión será en conjunto. En estos casos se llama decisión informada y no consentimiento informado porque la decisión la toman los profesionales, y debe informase al paciente y su familia. Toda decisión queda asentada en la historia clínica. Las prioridades de ingreso son cuatro. Primero estarán los niños, los adolescentes, las embarazadas y el personal de salud”, informó.

Agregó que la edad no es motivo de discriminación, sino que se evaluará la gravedad de la neumonía por Covid, calculando la probabilidad de muerte. También se tendrá en cuenta las comorbilidades y enfermedades previas. En adultos mayores se tiene en cuenta la fragilidad de la persona y sobre todo la expectativa de vida en años. Con esos parámetros se asignan las prioridades.

“La idea siempre es salvar la mayor cantidad de vidas. Y que la persona que acceda a terapia intensiva tenga posibilidad de salir y con la mayor calidad de vida posible. En caso de dos personas con las mismas posibilidades, se hará por azar o lotería. No se pueden dejar de lado los principios de justicia y equidad”, remarcó Orlandi.

En la conferencia la doctora informó además que el viernes se sumaron 56 casos nuevos en Roca y que en el hospital quedaban dos camas de terapia intensiva, pero que una ya había sido asignada a una paciente de Ingeniero Huergo.

"Se mantiene la justicia en la administración de un recurso vital. Nadie va a abandonar a nadie. Estamos dando lo máximo y lo mejor. Estamos muy cansados y muy desesperanzados al ver que la gente no se cuida. Cada uno de estos 160 días estamos arriesgando a nuestras familias, les pedimos a ustedes que hagan algo por nosotros. Díganle no a las reuniones, sí a la vida" para frenar la pandemia, expresó Orlandi.