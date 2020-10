Dejar hacer y dejar pasar...

Los políticos están pensando en la pospandemia. Saben que en algún momento el coronavirus será parte de la triste historia de un 2020 para el olvido. El año que viene habrá elecciones y nadie sabe cómo se van a desarrollar, en un país estallado desde lo económico, con un dólar a 170 y con los ánimos por el piso en gran parte de la sociedad. La suba de los infectados por el virus en Neuquén y la saturación del sistema de salud están generando grietas de pensamiento en todos lados. El Colegio Médico de Neuquén ya venía advirtiendo hace tres semanas sobre el colapso de camas y la imposibilidad de atender a pacientes en las terapias intensivas. Elegir a quién salvarle la vida con un respirador fue el dilema de muchos días. El gobierno provincial lanzó medidas restrictivas de la circulación y también lo hizo la Municipalidad de Neuquén (con el cierre de la atención al público), con la esperanza puesta en que en dos semanas baje la cantidad de contagios. ¿Será esto posible? Hasta ayer había ciudades que se rebelaron, por la postura de los comerciantes. En Plottier, directamente el Comité de Emergencia no avaló las nuevas medidas y los comercios seguirán abiertos todos los días (con límite de horarios), pero no se les prohibirá trabajar a los rubros no esenciales. En Centenario, en cambio, el intendente Javier Bertoldi adhirió al decreto provincial, pero los comercios abrieron de todas maneras, en un clima social cruzado por la inversión de $62 millones para remodelar la plaza central. Entre de los comerciantes, hay mucha interna. Lo único claro es que todos quieren abrir las puertas, pero unos y otros buscan moderarse con sus simpatías político partidarias (peronismo y antiperonismo) con miras al año que viene.