Justo le tocó a él convertir el tanto de la hazaña, un jugador que creció y se formó futbolísticamente en el Albinegro y que pese a sus 20 años, siente y entiende con claridad lo que significaba para el club ese gol. Puso el 3-0 y corrió hacia el sector de la popular y gritó con y para la hinchada. “Fueron muchas cosas, la emoción del tercer gol, la clasificación… Me llevó a eso. La verdad que uno no lo piensa antes del partido cómo festejarlo, metí el gol y lo que me salió fue colgarme del alambrado y gritar el gol con la gente”, reconoció el pibe.

Con respecto a lo que viene por delante, el Tuti se ilusionó con seguir por esta senda del triunfo. “Ningún equipo con los que jugamos fue superior a nosotros. Tenemos un equipazo y podemos hacerle frente a cualquier equipo”. Por último, se refirió al partido y consideró que fue el mejor de Cipo en la temporada. “En todas las líneas estuvimos muy bien, en la hora de la marca, del juego, de la actitud y del esfuerzo. Todos tiramos para el mismo lado”, cerró.

“Sabíamos que no podíamos fallar y había que ganar 3-0. Por suerte, pasó todo lo que tenía que pasar. Estamos todos muy contentos por cómo se dio el partido”.Gustavo “Tuti” del Prete. El juvenil marcó el gol de la clasificación ante Las Parejas.