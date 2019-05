“En el puesto policial del tercer puente, antes de cruzar a Cipolletti, un oficial de policía me frena y estaciono en la banquina. Me informó que me iba a hacer una infracción por llevar puesto los auriculares, por más que le expliqué que los llevaba colgando de costumbre y no porque los esté utilizando”, expresó Baldevenito en diálogo con LM Cipolletti.

Dijo que fue una agente quien le llevó el acta para que firme, y que ella le amagaba con la lapicera para que no la pueda agarrar.

“Saqué mi propia lapicera y firmé, pero en disconformidad. Me dio bronca el maltrato que recibí. Cuando ella vio que puse en disconformidad, llamó a un compañero, me bajó del camión y me llevó atrás. Me dobló los brazos, me tiró contra el capot del patrullero y me empezó a golpear”, relató Baldevenito.

Tras los gritos, se acerca nuevamente la mujer policía y otro efectivo. El agente se sumó a la golpiza y le dijeron que le iban a “quebrar los brazos”.

“En un momento intentaron llevarme a un lugar oscuro y me pude soltar y corrí a encerrarme en el camión. Ellos tenían en su poder toda mi documentación. Llamé por teléfono a la encargada de la empresa y llegaron con el abogado y Aníbal Tortoriello”, expresó.

“En ningún momento se quisieron identificar. Le pedí el número de matrícula, y me respondieron: esta te voy a dar”.

El joven de 30 años, con 7 prestando servicios en la empresa de transporte Tortoriello, dijo que es la primera vez que vive una situación así. Hoy concurrirán a la unidad policial de la capital neuquina a formalizar la denuncia correspondiente por abuso de autoridad.

Aníbal Tortoriello, enfurecido con el violento accionar policial

El intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, se mostró enfurecido por el violento accionar de la policía neuquina con el empleado de la firma de transporte. En diálogo con LM Cipolletti, dijo que apenas se enteró se subió a una camioneta con su sobrina y fueron hasta el lugar. “Es una impunidad total. Una persona así no merece llevar el uniforme”, expresó.

Dijo que lo que pasó “es gravísimo”, porque se trata de un uniformado, un representante de la ley, que actuó con violencia e impunidad.

“Justo yo estaba llegando a la empresa y me encuentro con mi sobrina que me avisa lo que había ocurrido. De inmediato nos subimos a una camioneta y fuimos hasta el tercer puente”, relató Tortoriello.

Una vez en el lugar se entrevistaron con los oficiales, y le dijeron que el chofer había firmado en disconformidad, y parte de su firma fue arriba de otra.

“Es una locura, insólita la explicación. Se trata de un trabajador identificado en un vehículo con toda la documentación. Es un chico súper pacífico, lo conozco desde que nació. Ellos decían que el camión no estaba secuestrado, sin embargo, tenían retenida toda la documentación por lo que no podía circular. Tengo una furia adentro, porque no puedo entender que funcionarios públicos actúen así, de manera patoteril, sin ningún motivo”, relató Tortoriello.

Dijo que se comunicó con funcionarios neuquinos para expresarle el malestar y advertir que tienen efectivos que se manejan de manera violenta.

“Si hubiera sido otra persona, con más carácter, ¿Sacaban el arma y le pegaban un tiro? Es toda una locura. Es gravísimo. No puedo tolerar semejante atropello. Son defensores de los ciudadanos, no pueden actuar de forma violenta según las caras”, criticó el intendente.

Dijo que, además, los otros dos efectivos que estaban presentes fueron testigos de la situación y que no hicieron nada al respecto.

“Vamos a denunciar y que se inicie un sumario administrativo. No puede quedar en la nada. Hay gente que no merece llevar el uniforme. Qué garantías tenemos de que esto no vuelva a pasar. Es una impunidad total, y esperemos que no quede en la nada”, expresó Tortoriello.