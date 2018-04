La mujer, quien realizó un video que publicó en su cuenta de Facebook, explicó que el payaso propuso un juego en el que varios niños tenían que ofrecerse para participar, y su sobrino fue uno de ellos, por lo que se acercó al escenario.

"Mi sobrino va hacia el lugar y el payaso dice 'miren como viene el gordo, parece una topadora'. Ahí no dije nada pero luego le siguió diciendo 'miren como se mueve el gordo, el gordo aplastaniños' y ahí me paré de mi asiento", relató Patricia.

En ese momento, la mujer intervino y le dijo al payaso que no tratara de esa forma a su sobrino ya que tenía nombre y que no lo discrimine. "Ahí el payaso preguntó quién había hablado, me alumbró con una linterna, le repetí lo mismo y me dijo que vaya al INADI", agregó la mujer. Finalmente, el payaso no permitió que el nene participe del juego.

"Este humor es viejísimo y en la sociedad en la que vivimos es muy peligroso hablar así. Mi sobrino vino triste", confió Patricia. Además, detalló que en ese mismo momento buscó al dueño quien "se excusó diciendo que el payaso era muy viejito, que tenía 69 años", argumento que no la convenció: "Que una persona sea grande no quiere decir que tiene el derecho de pisotearte o decirte cualquier cosa. No es correcto naturalizar la discriminación", aseguró.

Otra versión

Ante la polémica desatada luego de la denuncia pública que realizó la mujer, el iluminador de la función brindó otra versión de lo ocurrido ese día y dijo que fue "un malentendido de la señora".

"Yo estuve ahí y vi la situación. No se trató de discriminar, por ahí fue un malentendido de la señora. El payaso se refirió al niño en un modo de cariño, como una madre o una abuela dice 'gordito'", se excusó el trabajador en comunicación con Radio Feedback de Las Lajas.

"Por ahí la señora o la sociedad está más sensible con el tema de la discriminación pero sinceramente no se trató de hacer foco en eso. Me parece que exageró un poco", agregó.