Denuncian mala praxis en La Angostura: fue por problemas de tiroides y salió sin caminar

"Camila durante abril había estado haciendo esta terapia por un problema de tiroides que ella tiene. Había decidido operarse y le comenté que habían otras alternativas ahora, sabía de este médico en Villa La Angostura. Es un médico que hace terapia neural que hace 30 años que ejerce la profesión, eso es lo que él dice", comentó la mujer.

"El turno para verlo lo sacamos en una clínica de La Angostura y este médico atiende en un consultorio particular en su casa. Tiene placa, tiene matrícula, todo. No es una persona cualquiera a la que acudimos", explicó Susana, quien agregó que Camila fue a cuatro consultas, cada una con un costo de mil pesos en efectivo.

Sin embargo, el 10 de mayo la vida de la joven y de su familia cambió rotundamente. "Ese día le estaba haciendo el tratamiento, le inyectó en el paladar blando y le pinchó el bulbo del cerebro", aseguró Susana y agregó: "Cuando me llaman ella ya estaba internada en el hospital. Ella me comenta después cuando reacciona que ella le dijo que llamara a la ambulancia porque él no hacía nada. Me decía que sentía que se le hundía el pecho y que en seguida se le durmió la parte izquierda del cuello. Él le dijo que estaba con un ataque de pánico y ella le pedía que llamara a la ambulancia. Esto es lo que Camila se acuerda bien".

"Este médico apareció en la clínica a la mañana del día siguiente y con los doctores le empezamos a preguntar qué le había puesto. Nos dijo que era procaína, una anestesia. Ahí los médicos dijeron 'la trasladamos ya'. Para esto Camila no reaccionaba", relató la mujer.

La joven fue trasladada en ambulancia hasta Bariloche, donde en la Clínica San Carlos le hicieron una tomografía. "El neurocirujano que la atendió me dijo que mi hija no murió en ese momento porque tuvo un Dios aparte", aseguró Susana. Camila permaneció cuatro días internada en coma farmacológico hasta que los médicos decidieron sacarla de ese estado para observar cómo respondía.

"Con el paso de las horas ella empezó a reaccionar. El neurocirujano nos había explicado que no se podía hacer nada, ni siquiera una operación, nada. Una semana después ya la habían trasladado a una habitación común pero no caminaba. Por lo que nos explicaron tiene un edema en el cerebro y eso le afectó la motricidad", sostuvo Susana.

"Fue muy duro porque ella era una chica sana y la tuvimos que ver en andador, sin poder hablar, con el cuerpo paralizado. Sin saber si iba a poder recuperarse o si iba a quedar así para siempre", confió Susana.

Ahora Camila está viviendo nuevamente con sus padres y realiza todas las semanas rehabilitación en un centro privado de la localidad rionegrina. "Estamos con mi marido trabajando los dos para poder pagar la rehabilitación y ayudarla, porque la obra social no lo cubre", afirmó Susana y agregó: "La vida de toda nuestra familia cambió de un minuto a otro. Ella estaba estudiando para ser maestra jardinera y estaba trabajando, pero ahora tuvo que parar todo".

El caso es investigado por fiscalía

El 14 de mayo, cuando la joven seguía internada en Bariloche, sus padres se acercaron a la fiscalía de Villa La Angostura para radicar la denuncia. Fuentes judiciales informaron a LM Neuquén que el caso se encuentra en la oficina de Asignación de Casos.

Además, explicaron que inmediatamente después se realizaron varias pericias, entre ellas un allanamiento en los consultorios del médico, donde secuestraron material que utilizaba para realizar los tratamientos y material informático.

Por el momento, el médico no ha sido imputado. La formulación de cargos contra el médico se realizará una vez que obtengan los resultados de las pericias e informes, para poder determinar cuál es la calificación legal que se le puede atribuir.