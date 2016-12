Familiares de Facundo Tabares, el joven que hace cinco días desapareció tras tirarse en el río Limay, denuncian que falta personal para la búsqueda y rescate de personas.

Jonathan Tabares, hermano del joven de 18 años, manifestó en declaraciones a LU5 que sólo hay dos personas de Prefectura Naval Argentina y dos de Bomberos abocados a la búsqueda y que desde el viernes que las tareas están suspendidas.

"Estuvimos desde el primer día y no hay personal. El sábado se trabajó hasta las 15 y ayer y el domingo no se trabajó por el viento. Pedimos que pongan gente", expresó Jonatan. "Hable con la fiscal Gloria Lucero y dijo que es todo el personal que tienen y que no pueden hacer más nada, que no pueden traer los buzos de Bariloche", agregó.

Según contó, el joven oriundo de Salta que realizaba trabajos temporales en la ciudad, se arrojó al río sobre Linares al fondo, en una zona no habilitada como balneario. Según dijo, en el Paseo de la Costa "es imposible. La semana pasada hubo heridos y por eso fuimos a un lugar inhabiltado".

Ayer el Coordinador de la Zona Este de Delitos, Oscar Montecinos, aseguró que el viento ocasionó cierta complicación para dar con el joven, al que también se lo busca con buzos tácticos de la Policía en los lugares más inaccesibles.

“Lo buscamos con personal de Prefectura, Defensa Civil del municipio, con la división de canes, bomberos tanto en el río como en los islotes pero no hemos tenido ningún resultado aún. Se lo buscó en la Isla Jordán como en aguas cercanas a Allen”, dijo