Natalia Guzmán, madre de los jóvenes, dijo que radicaron la denuncia en la Comisaría Cuarta de Cipolletti y que en la mañana de hoy hacían una rueda de reconocimiento para dar con los atacantes.

“En el boliche un chico los estaba molestando y ellos les avisaron a los de seguridad, pero no hicieron nada. En un momento tuvieron que empujarlo porque no paraba de molestarlo, vinieron los patovicas y se los llevaron. Pensaron que los iban a sacar, pero no: los metieron a un cuarto que está al lado de la enfermería y los golpearon. Eran alrededor de 6 o 7 personas contra ellos”, explicó la mujer en diálogo con LM Cipolletti.

Por los golpes sufrieron derrame en el ojo, rotura de la boca y de una oreja, además de hematomas y rasguños. Debieron ser atendidos en una clínica de Neuquén.

“Tenemos miedo porque se quedaron con la documentación de uno de mis hijos. Saben todos sus datos y la dirección donde vivimos”, relató la madre.

Desde la Comisaría Cuarta confirmaron a LM Cipolletti que se hizo la denuncia policial y que hoy habrá una rueda de reconocimiento.

LEÉ MÁS

Empleados de seguridad afirman que ayudaron al joven golpeado a la salida del boliche

Le propinaron salvaje golpiza y le robaron el celular