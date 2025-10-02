Así fue el recibimiento de la hinchada de Racing para Maximiliano Salas

El actual delantero del Millonario abandonó a la Academia en el último mercado de pases, generando una gran polémica.

Desde antes del pitazo inicial, el clima en Rosario ya anticipaba una noche espesa para Maximiliano Salas . El delantero de River fue el centro de las críticas de los hinchas de Racing , que no le perdonan su conflictiva salida a comienzos de 2025. Las tribunas se hicieron sentir incluso durante la entrada en calor, cuando un estruendoso “el que no salta es un traidor” bajó como mensaje directo para el atacante .

¡¡EL QUE NO SALTA ES UN TRAIDOR!! El cántico de los hinchas de RACING para MAXIMILIANO SALAS.

No fue el único exjugador de la Academia que sufrió la silbatina. Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero también recibieron reprobación cuando se anunciaron las formaciones. Sin embargo, el enojo se intensificó con Salas: el murmullo se volvió un estruendo apenas su nombre apareció en la pantalla. El delantero y Juanfer saludaron al cuerpo técnico y a sus excompañeros, pero el recibimiento de la hinchada fue gélido.

Lejos de achicarse, Salas respondió en la cancha. A los cinco minutos, tras una contra letal iniciada por Colidio, definió de zurda y puso el 1-0 para River. No festejó. Mirada baja, gesto medido y silencio en medio del griterío. Su respeto por la camiseta que vistió en los últimos años sigue intacto, aunque el amor de la tribuna haya quedado atrás.

¡GOL DE RIVER, GOL DE SALAS! El ex Racing y la ley del ex: gran centro de Colidio y definición del 7 para el primero del Millonario en Rosario.

— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 2, 2025

Ese tanto fue el cuarto con la camiseta del Millonario en apenas 11 partidos, donde también suma una asistencia. Números sólidos en un arranque cargado de presión, que tuvo su punto más alto en este reencuentro con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

