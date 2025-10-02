Una buena para Racing: Marcos Rojo será habilitado para jugar el Clausura

Racing Club de Avellaneda recibió una buena noticia en torno a Marcos Rojo : fue habilitado para jugar el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Por la lesión de un juvenil, el defensor central fue inscripto oficialmente por la Academia para el certamen argentino.

El experimentado futbolista, de 35 años, pasó de Boca a Racing en agosto, cuando el libro de pases local estaba cerrado, por lo que el ex futbolista de la Selección Argentina solamente había quedado habilitado para disputar partidos correspondientes a la Copa Argentina y a la CONMEBOL Libertadores.

Pero esa situación cambió ahora, cuando desde la Academia realizaron un pedido formal a la AFA para que también pueda jugar el tramo final del Clausura. El club de Avellaneda marcha 12º en el Grupo A, en plena lucha por poder terminar entre los ocho primeros -está matemáticamente a tres puntos del 8º y restan cinco fechas- y clasificarse para disputar los playoffs.

image

El pedido de Racing a la AFA se dio por la lesión de un futbolista antes de la undécima jornada, por lo que la casa madre del fútbol argentino habilitó al marcador central. Ante esta situación, Rojo podrá disputar los cruces contra Independiente Rivadavia, Banfield, Aldosivi, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell's.

Marcos Rojo desde su llegada a Racing

Desde su llegada a Racing, Marcos Rojo disputó solamente dos partidos. Ambos fueron durante la serie ante Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que estuvo suspendido para jugar frente a Vélez en cuartos de final.

En la ida, en Uruguay, ingresó cerca del final del encuentro, en lugar de Nazareno Colombo. En tanto, en la revancha en Avellaneda, fue ubicado como titular por Gustavo Costas y salió expulsado a los 42 minutos del segundo tiempo. Por eso, la habilitación de Rojo es importante para el entrenador, ya que tendrá una opción más para la zaga central, que le puede aportar experiencia y cabezazo en ambas áreas.

image

Y esta tarde, Rojo tendrá su tercer partido cuándo enfrente a River por Copa Argentina, un rival con el que tiene historial más que favorable. El defensor central vuelve a verse las caras con el equipo de Gallardo tras su paso por Boca y el jugador tiene grandes números frente a la institución de Núñez.

Rojo enfrentó a River en once oportunidades con siete victorias, un empate y tres derrotas en las que sufrió una expulsión. De estos duelos, dos fueron con Estudiantes de La Plata y el resto con Boca. La última vez que se midió al conjunto de Núñez fue en abril de este año en lo que fue triunfo para el Millonario por 2-1.

Además, un dato no menor es que en los tres mano a mano que disputó frente a River, en todos les ganó, y todos fueron con la camiseta de Boca. Hoy, está ante la oportunidad de seguir incrementando esa racha. Estos números, por parte del defensor, ilusionan a los hinchas de la Academia con un triunfo.