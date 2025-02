Atención Boca: la oferta millonaria con el que un equipo brasileño quiere robarle una figura

Merentiel-Boca-Gimnasia-Portada.jpg

Palmeiras va con todo para repatriar a Merentiel y sacarlo de Boca

No obstante, el Verdao sabe que no será sencillo fichar a La Bestia, ya que tiene una cláusula de salida de 18 millones de dólares y contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027. Hasta el momento, el club paulista no ha presentado una oferta formal ni consultado con el Xeneize sobre las condiciones para su traspaso.

Lo que está claro es que Boca no permitirá su salida por una cifra que esté lejos de su cláusula de rescisión, postura que ha mantenido la institución a lo largo de la gestión de Juan Román Riquelme con la mayoría de sus jugadores.

image.png

Además, el cuadro azul y oro no tiene intención de vender al futbolista de 28 años, ya que es una pieza clave en el esquema de Gago. A pesar de que el técnico suele utilizar un solo delantero y el puesto de titular lo ocupa Edinson Cavani, Merentiel ha sido un recambio valioso para el entrenador.

Miguel Merentiel y su relación con Boca

Desde su llegada al club de la Ribera, el ex jugador de Defensa y Justicia ha convertido 30 goles en 100 partidos disputados con la camiseta del equipo que ha ganado seis Copas Libertadores, y se ha transformado en uno de los referentes y más queridos por los hinchas.

image.png

"Lo que me trajo hasta acá fue el trabajo. Seguiré luchando por ganarme un lugar en el equipo. Si el entrenador me considera para ser titular, estaré listo; y si debo esperar, esperaré. Seguiré trabajando como lo hice desde el primer día. Voy a seguir luchando por este sueño", había declarado Merentiel durante la pretemporada del elenco boquense.