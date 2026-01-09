Cómo es la nueva imagen de la Liga Profesional de Fútbol

Con respecto al 2025, el fútbol argentino no variará mucho en este 2026 ya que contará con el mismo formato de competiciones, misma cantidad de equipos y apenas un torneo extra con la Recopa de Campeones. Sin embargo, desde AFA y Liga Profesional habrá un cambio grande en lo estético: la LPF publicó su nuevo logo que pone al hincha como "protagonista central".

A través de un extenso comunicado, el ente organizador de los torneos de la Primera División comunicó el fuerte cambio que tendrá para este 2025: si bien no cambiará nada respecto de como se viene manejando, tendrá un cambio estético grande que espera dejar a los fanáticos del fútbol argentino en un lugar de preponderancia.

"Año nuevo, identidad nueva", reza el título del comunicado de presentación, que sigue: "Con la llegada de la temporada 2026, la LPF renueva su imagen: el hincha, protagonista central". A lo largo de todo el comunicado, la LPF pone en valor el lugar del hincha y el rol que ocupa el fútbol a nivel social en el país.

image

"Para entender los parámetros que se tuvieron en cuenta para definir la renovada imagen de la LPF hay que dirigirse a las raíces de nuestra identidad, a la esencia misma del viejo y querido fútbol argentino. Existe otro concepto que se suma de forma aplastante a nuestra identidad: la pasión del hincha. En la Argentina, el fútbol es RELIGIÓN", escribe.

Lo más destacado del texto de la AFA

Con innumerables referencias al Mundial de Qatar 2022 que ganó la "Scaloneta" -como define el comunicado-, el amor de "India o Bangladesh" por la Selección, Messi siendo en esta era "el Maradona de ayer" y Argentina representando "lo que hasta hace 15 años representaba Brasil a nivel popular" como "agitador de corazones propios y extranjeros".

El comunicado también hace mención a la participación de Boca y River en el Mundial de Clubes y destaca "el acompañamiento de los hinchas de nuestras instituciones más importantes". También, cita el comentario que había hecho al respecto de este fanatismo Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "No se puede creer el impulso de los aficionados argentinos…".

image

Resalta la pasión de las hinchadas en las últimas finales continentales jugadas por equipos argentinos: la recordada Copa Sudamericana de 2019 con Colón copando el Defensores del Chaco, la gente de Racing llenando Asunción para la final del 2024 y Lanús reeditando la convocatoria para el partido final del mismo certamen el año pasado.

"Todo eso se tuvo en cuenta para graficar y representar en una imagen a nuestro fútbol. En su corazón late una figura que trasciende colores y generaciones: el hincha. Es quien le da sentido a cada partido, el que transforma el estadio en un ritual colectivo y convierte la pasión en una fuerza que une y empuja", continúa. Según explica, el logo es "la silueta del hincha alentando y levantando una bandera".

"Toda esta imagen renovada y puesta en primer plano, representa la voz del hincha, el eco que nace en cada tribuna, el grito que nos une, la emoción que recorre ciudades, rutas y estadios. Porque éste es el fútbol de la gente, el que se vive en familia, en la esquina, en la popular, en un bar y en la platea. Cada barrio, una pasión; cada camiseta, una historia; cada aliento, una identidad. En la LPF la pasión también se escucha, se siente y se comparte. Somos hinchada, somos fútbol. La Pasión del Fútbol", cierra el comunicado.