De cuánto es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez

El jugador de Atlético de Madrid y es uno de los más buscados en el mercado del verano europeo.

Lo que surgió como un rumor periodístico fue confirmado este martes oficialmente. Julián Álvarez es buscado por el Real Madrid , que ofertó 150 millones de euros por su ficha. Así lo informó el club merengue a sus hinchas y a todo el mundo del fútbol en un comunicado.

La respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata y negativa. Los colchoneros no quieren desprenderse del delantero, por el que pagaron 75 millones de euros al Manchester City.

El Aleti avisó que Julián solo se irá del club por la cláusula de rescisión .

La comunicación oficial de la institución donde fue reelegido Florentino Pérez no deja de sorprender, ya que es muy poco habitual que un club informe que le rechazaron una oferta.

comunicado real madrid

¿Alguien la pagará?

La cláusula de salida del delantero argentino asciende a los 500 millones de euros. El Atlético la estableció justamente para evitar que se lo lleven fácil, lo cual implicó que Álvarez fuera uno de los mejores pagos del plantel que dirige el Cholo Simeone.

Hace algunos días, Barcelona se había mostrado interesado en el futbolista campeón del mundo y bicampeón de América, por lo que se consolida como uno de los jugadores más codiciados del planeta.

El cordobés tiene contrato vigente hasta 2030 y está consolidado como una de las figuras de La Liga y de la Selección argentina. Por eso, cualquier equipo que quiera quedarse con la "Araña" deberá afrontar una de las operaciones más costosas de la historia del fútbol mundial.