"Es un desagradecido": por qué en Racing estallaron contra el Huevo Acuña

El neuquino fue uno de los protagonistas del partido entre el Millonario y el equipo de Avellaneda por su pasado en la Academia.

River dejó fuera a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido que no solo tuvo emociones dentro del campo, sino también un final caliente marcado por reproches, gestos provocadores y viejas heridas que todavía duelen en Avellaneda.

La figura de Maximiliano Salas volvió a dividir al público, pero el foco de la bronca recayó también sobre Marcos Acuña , quien fue blanco de insultos y acusaciones por parte de la hinchada y del entorno del club que lo vio brillar años atrás.

Todo estalló en el segundo tiempo, cuando Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022 y titular en el Millonario, se burló de la hinchada de Racing haciendo jueguitos con la cabeza , en tono desafiante, mientras esperaba reanudar una jugada. El gesto fue suficiente para desatar la furia del Cilindro, que ya lo había recibido con silbidos en la entrada en calor al grito de "el que no salta es un traidor". A su lado, otros exjugadores como Juanfer Quintero y el propio Salas también fueron silbados, aunque con menor intensidad.

El Huevo Acuña haciendo jueguitos frente a los hinchas de Racing pic.twitter.com/Yi5IjC1ZQE — Andrés (@andresiquiroz) October 2, 2025

El cruce no quedó solo en la tribuna. Una vez terminado el partido, Gonzalo Costas —hijo del DT Gustavo Costas y actual ayudante de campo— se acercó a Salas en busca de explicaciones, pero en medio de esa charla desvió sus críticas hacia el lateral izquierdo. "Es un desagradecido, ahora que salió campeón del mundo…", le espetó, dando a entender que la actitud del Huevo cambió desde su consagración con la Selección Argentina.

"ES UN DESAGRADECIDO. AHORA QUE ES CAMPEÓN DEL MUNDO..."



El mensaje de Gonzalo, uno de los hijos de Gustavo, dirigido al Huevo Acuña. Así se lo dijo a Maxi Salas, luego del triunfo de River ante Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/x0AFJoHo0B — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

Así fue la victoria de River sobre Racing en la Copa Argentina

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos del partido, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen.

A los cinco minutos del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

Para el resto del primer tiempo, River mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo de Racing que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2 a 0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

Racing invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro Javier Delbarba detuvo el encuentro por 10 minutos.

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, "Maravilla" Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento de la Academia.