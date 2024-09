Habló Juan Román Riquelme y pidió "tomar las cosas con calma"

La primera pregunta fue sobre la salida del entrenador, en qué contexto había ocurrido y sobre un posible reemplazante , iniciando el ida y vuelta con una respuesta picante: "¿El técnico habló con ustedes? Entonces no se que quieren que les diga. Hay que tomar las cosas con calma ".

El presidente del Xeneize continuó: "Acaba de irse el DT recién. Teníamos la ilusión de hacerlo bien, conseguir el triunfo, no se pudo, no se jugó bien. Eso es lo que más dolor nos da. Por eso al hincha mandar un abrazo, pedirles disculpas porque no estamos compitiendo como lo tenemos que hacer, tenemos que mirar para adentro, tragar saliva, y saber que el fin de semana que viene tenemos revancha y tenemos que competir como corresponde".