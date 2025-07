La amenaza de un ex Boca sobre el futuro inmediato del Xeneize

El empate sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal dejó más dudas que certezas en el mundo Boca . El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no solo se mostró apagado en su estreno en el Torneo Clausura 2025, sino que evidenció falencias estructurales que encendieron las alarmas entre los hinchas y también entre viejas glorias del club. Uno de ellos, Cristian Traverso, no se guardó nada y criticó con dureza el funcionamiento del equipo.

“Lo digo ahora porque esto va rápido y en cuatro o cinco fechas vamos a empezar a hacer cuentas. Si Boca no cambia la manera de jugar, no sé si juega la próxima Copa Libertadores”, lanzó el exdefensor en su columna para TyC Sports, con una sinceridad que sorprendió a más de uno.

El análisis de Traverso no se quedó solo en la preocupación por el juego. También se permitió ironizar sobre la presencia de Leandro Paredes, uno de los refuerzos más importantes del semestre: “Antes que nada, les voy a dar un consejo, muchachos: no lo lleven a la cancha a Paredes cuando juega Boca. Llévenlo al cine, métanlo en el súper, no vaya a ser cosa que… No hay ninguna cláusula que permita romper el contrato, ¿no?”.

Boca 2 Cristian Traverso

Cristian Traverso preocupado por el presente de Boca

Más allá del sarcasmo, Traverso fue directo al hueso: “No me gustó lo que vi de Boca contra Argentinos. El equipo no puede jugar al contragolpe porque no tiene los jugadores indicados, tampoco puede presionar porque no tiene las características y lo que le queda cómodo es echarse para atrás y ver qué pasa”.

Pero el punto más crítico de su comentario llegó al hablar del clima interno que se percibió dentro del campo. Las cámaras captaron cruces y reproches entre futbolistas del Xeneize durante el primer tiempo y al término de esa etapa. Para Traverso, esos gestos dicen mucho del presente del plantel: “Se vieron en la cancha reproches que deberían ocultarse. Métanse rápido al vestuario, muchachos, y hablen ahí lo que tengan para decirse, o dejen que hable el técnico. Pero hay que cambiar, rapidito porque esto pasa volando”.