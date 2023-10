La gran noticia sobre Lionel Messi de cara al partido con Perú

Lionel Messi-Scaloni-Selección Argentina-1.jpg El 10 no mostró dolor en todo el entrenamiento.

El mejor del mundo comenzó su jornada en el gimnasio, donde no mostró dolor en absoluto, y luego pasó sin problemas al campo de juego: allí, llevó a cabo ejercicios con pelota, algo de fútbol reducido y trabajos tácticos sin oposición. El DT campeón en Qatar 2022 ya había decidido que le brindaría minutos al crack ex Barcelona en la capital incaica, pero no estaba claro si formaría parte del 11 inicial.