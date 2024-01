Lío Messi dejó Rosario y viajó a Miami: qué compromisos se le vienen al crack

En pocos días volverá a encontrarse con su ex compañero en Barcelona y amigo Luis Suárez, quien luego de su paso por el Gremio de Brasil jugará en las Garzas junto a otros viejos conocidos como Sergio Busquets y Jordi Alba. El Inter piensa en ser protagonista en la Major League Soccer, torneo en el que la temporada no pudo pasar a los playoffs y se despidió rápidamente tras una temporada donde el equipo no funcionó bien, salvo algunos destellos de la mano de Messi.