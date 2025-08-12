Los All Blacks, maravillados con su visita a la Bombonera: "No podía creer"
En el marco del estreno del Rugby Championship para Los Pumas, la selección de Nueva Zelanda se encuentra de visita en el país.
En la previa al estreno de Los Pumas en el Rugby Championship, los All Blacks estuvieron en la Bombonera el pasado sábado para vivir de lleno una de las tradiciones más intensas del país, en el empate 1-1 entre Boca y Racing, y quedaron asombrados por la pasión de los hinchas Xeneizes en las tribunas, junto con el gran repertorio de cantitos sin parar.
Lejos de estar cómodos en un palco, los neozelandeses se ubicaron en la platea media, más concretamente en la curva más cercana al arco que da a la calle Brandsen de la ciudad porteña. Por eso, se mostraron como cualquier hijo del vecino: parados, amontonados entre la gente y revoleando las manos en señal de aliento. Claro, también llevaban las camisetas del Xeneize.
En la cancha estuvieron Rieko Ioane, Leroy Carter, Timoci Tavatavanawai, Brodie McAlister, Cortez Ratima, Sevu Reece, DuPlessis Ariu Kirifi, Vita Mafileo, Billy Proctor, Giorgio Bower, Damian McKenzie, Tupou Vaai, Samipeni Finau, Emoni Narawa, Scott Barrett y su hermano Beauden.
Este martes, en la conferencia de prensa oficial del Rugby Championship, al head coach Scott Robertson le preguntaron por lo vivido en la visita al Templo Xeneize y se mostró asombrado. "El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la compañía de la gente y de cantar", arrancó con una sonrisa, todavía emocionado por la experiencia.
"No podía creer la lista de reproducción, simplemente siguieron cantando durante tres horas. La energía y el ritmo eran simplemente increíbles, y estábamos tarareando. No entendíamos las palabras de lo que estaban cantando, pero fue una gran experiencia para nosotros", agregó mientras mostraba cómo se movían en la tribuna.
Insólito: los All Blacks ayudaron a levantar un auto en Buenos Aires
Puede suceder que un conductor se suba a uno de los bolardos que cumplen con la función de separar la calzada de la vereda. Lo que no suele pasar es que, en esa ocasión específica, justo estén pasando los All Blacks, los gigantes que representan a Nueva Zelanda en rugby, para dar una mano.
Eso mismo aconteció este martes en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los jugadores del seleccionado neozelandés pusieron manos a la obra y levantaron un auto que se trabó.
Las imágenes hablan por sí solas. Tres jugadores neozelandeses se toparon con una camioneta (encima, un vehículo pesado) que estaba subida de cola a un bolardo. Rápidamente, uno se posicionó a la altura de la rueda trasera izquierda, otro del lado derecho y otro atrás para tirar hacia arriba, empujar hacia adelante y devolver la máquina a la calle.
Lejos de ser un hecho inédito, los All Blacks ya estuvieron metidos en situaciones similares. Hace dos años, en Francia, una camioneta estaba bloqueando el camino del micro que los trasladaba y la corrieron entre todos.
