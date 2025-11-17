Úbeda feliz: qué dijo el entrenador sobre la comparación con Scaloni que hizo Paredes y el presente de Boca

El entrenador del xeneize habló en conferencia de prensa y analizó el presente del equipo.

Claudio Úbeda le encontró la vuelta a Boca para que vuelva a tener buenos pasajes futbolísticos que ilusionen nuevamente al hincha de cara al cierre del torneo clausura y, también, a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Luego de la victoria contra Tigre por 2-0 en La Bombonera, el Sifón se expresó sobre el presente del equipo.

“El equipo viene creciendo desde hace seis, siete fechas, ha venido evolucionando ”, dijo en conferencia de prensa y agregó: “El equipo va teniendo madurez , va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien”.

“Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”, sumó el entrenador sobre la iniciativa que se realiza desde que Leandro Paredes llegó al club.

"El equipo está aprendiendo a ser serio" Claudio Ubeda en conferencia de prensa . pic.twitter.com/OmWJkmTfcB — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) November 17, 2025

Por otra parte, sumó: “No sé si el hincha me mira de otra manera, queda a criterio de la gente, me dedico a lo que tenemos que hacer día a día, estamos preocupados por saber cuál es nuestro rival la semana que viene, solo eso”.

En su relato reveló: “Le permitimos ilusionarse a la gente y está bien cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganás, clasificás primero, entrás a la Copa Libertadores... La ilusión del hincha es válida y hermosa, la manera que nos acompaña nos ayuda mucho”.

En parte de su relato se refirió a los dichos del mediocampista campeón del mundo, quien lo había comparado con Scaloni: “Yo creo que lo dijo porque lógicamente recuerda cuando me tocó la Selección Sub 20 y trazó el paralelismo con la forma que tiene Lionel. Paredes es el indicado para decirlo, es un privilegio que hable de mí de esa manera”.

Claudio Úbeda fue consultado por las declaraciones de Leandro Paredes, quién lo comparó con Lionel Scaloni pic.twitter.com/t3NOqQc3Jh — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 17, 2025

Boca se floreó, le ganó a Tigre y es puntero: cómo quedaron las posiciones del grupo A

Boca sigue de racha y, tras haber vencido con categoría a River en el Superclásico, batió por 2-0 a Tigre y dejó una muy buena versión: le costó hacer goles en el primer tiempo, pero se destapó en el segundo y consiguió el liderato del grupo A. Mientras tanto, Racing venció 1-0 a Newell's en Rosario y está segundo -todavía lo puede superar Unión, que juega mañana; Central Córdoba empató 1-1 con Banfield y quedó cuarto; y Argentinos Juniors, que derrotó a Estudiantes en La Plata por 2-1, llegó a la quinta posición.

El Taladro, al no haber podido sumar de a tres, estuvo a las puertas de los playoff: sumó 21 unidades, las mismas que el Pincha, que por lo pronto seguirá su camino en los octavos de final del Torneo Clausura gracias a la diferencia de gol (tiene -1, contra -6 de los del Sur). El Matador, pese a la caída contra el Xeneize, pasó séptimo; y sexto es Barracas Central, que también culminará este lunes su participación en la fase regular -a las 17 y ante Huracán-. El Globo, Defensa y Justicia y Belgrano todavía tienen chances e irán por la clasificación este lunes.

El minuto a minuto de la definición en el grupo A del Torneo Clausura

Racing sacó ventaja en el cierre y lo espera Talleres

En un partido chato y sin muchas emociones, Racing sacó diferencia sobre el final. Tomás Conechny se fue solo contra el arquero y definió cruzado para estampar el 1-0: la Academia, por el momento, queda como escolta del Xeneize y se mediría ante el Talleres de Córdoba de Carlitos Tevez.

¡¡AGÓNICO GOL DE CONECHNY PARA EL 1-0 DE RACING ANTE NEWELL'S EN EL COLOSO DEL PARQUE!! pic.twitter.com/yJ3oH7nXYK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

Sobre el cierre del compromiso, y luego de una interesante acción colectiva, Boca se encontró con un penal: Miguel Merentiel remató mordido y el balón rebotó en la mano de Tomás Cardona. Previa revisión en el VAR, el árbitro Darío Herrera cobró la pena máxima y Edinson Cavani lo cambió por gol. El uruguayo se sacó la mufa y, de yapa, aseguró la primera colocación para el Xeneize en su grupo.

¡¡VOLVIÓ EL URUGUAYO!! En su vuelta a las canchas, EDINSON CAVANI la aseguró y firmó el 2-0 de Boca ante Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uVMjTwBayl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

El sueño de Banfield de clasificar a los octavos de final del torneo doméstico todavía no estaba completamente perdido: Martín Río estampó el 1-1 ante Central Córdoba, tras un penal no cobrado segundos antes, y se establecía en la novena posición. Con una victoria, pasaba a estar en el top 8, adentro de la próxima fase.

¡EMPATA EL TALADRO QUE SUEÑA CON LA CLASIFICACIÓN! Cabezazo de Martín Río para anotar el 1-1 ante Central Córdoba. Banfield necesita ganar para entrar en los Playoffs.

#ESPN2 pic.twitter.com/OiHJpmlfsQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025



#ESPN2 pic.twitter.com/OiHJpmlfsQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

La conquista, que estaba al caer, llegó con un testazo fantástico de Ayrton Costa: Paredes sacó un centro preciso a la cabeza del defensor ex Independiente, que arqueó el cuerpo y se giró para darle con el parietal izquierdo. La pelota se estrelló en el poste y el arquero no pudo hacer nada para evitar que ingresara a la meta. Merecido 1-0.

¡¡LLEGÓ EL PRIMERO!! Ayrton Costa ganó de cabeza y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-0 de Boca vs. Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VYFdpRVvXn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

El Pincha le cortó el festejo al Bicho con un gol de otro planeta: Joaquín Tobio Burgos quedó solo por el costado derecho y sacó un latigazo con comba que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero -Chiquito Romero no fue convocado-. Así, los de Eduardo Domínguez se metían octavos y con lo justo, dejando afuera a Banfield. Argentinos, sin embargo, reaccionó rápido: un minuto después, Alan Lescano estampó el 2-1 y bajó al León de un hondazo.

PFFFF GOLAZO DE ESTUDIANTES Hermosa definición de Tobio Burgos para el 1-1 ante Argentinos

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/LQFiNZEKdw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 17, 2025



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/LQFiNZEKdw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 17, 2025

EL BICHO VOLVIÓ A PONERSE EN VENTAJA Pelota parada, cabezazo y Alan Lescano apareció por atrás para el 2-1 de Argentinos ante Estudiantes