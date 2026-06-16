Violencia sin fin: el intendente suspendió el fútbol otra vez en Junín de los Andes

Jugadores y allegados de distintos equipos se cruzaron en la tribuna y al partido siguiente hubo piñas entre otros grupos.

Nuevamente Junín de los Andes es noticia por hechos de violencia en el fútbol. El intendente se vio obligado a tomar medidas otra vez por los graves incidentes ocurridos en el estadio local durante el fin de semana largo. Es la segunda vez en menos de un año que se suspende la actividad de la disciplina por las mismas razones.

En la fecha del fin de semana de la liga local, hubo trompadas en las tribunas entre jugadores y allegados de los equipos Don Bosco y Alianza. Un video grabado desde la tribuna del estadio Municipal de Junín y se observa como dos jugadores rivales se cruzan y se toman a golpes de puño.

Por su contenido y la gravedad del hecho, la filmación se difundió rápidamente a través de las redes sociales y generó muchos comentarios.

Unos minutos después, en el siguiente partido entre Deportivo Lonquimay y Santa Agustina, hubo una agresión mutua entre dos jugadores. Primero, el de Santa Agustina golpeó a su rival y este le devolvió con una piña más fuerte, dejándolo en el piso.

Estos hechos tan violentos y cercanos entre sí se suman a lo ocurrido el año pasado, cuando el gobierno local había tomado la decisión de suspender el fútbol en todas las categorías de Junín.

Violencia sin fin: el intendente suspendió otra vez el fútbol en Junín de los Andes

Luego de la difusión de los videos y ante la reiteración de los conflictos, el comunicado vuelve a ser el mismo.

El intendente, Luis Madueño, y la Subsecretaria de Deportes y Recreación, Florencia Gutierrez, notificaron formalmente a la Comisión y a los Clubes que integran la Liga Comunitaria Huiliches- Pehuén.

Qué dice el comunicado oficial

"En virtud de los hechos de violencia acontecidos el día domingo 14 de junio, se resuelve la suspensión temporal del funcionamiento del la liga en instalaciones del estadio municipal, canchas alternativas 1 y 2, a partir de la fecha. La presente medida se fundamenta en el incumplimiento de las obligaciones asumidas mediante el Convenio y el Reglamento según los artículos abajo mencionados", dice el texto difundido este martes.

"Asimismo instamos a usted y los equipos que integran la liga a la suspensión de la totalidad de los partidos restantes, teniendo siempre como prioridad la seguridad de todos. Así mismo, se verifican incumplimientos vinculados a las condiciones de organización y responsabilidades asumidas por la entidad organizadora, especialmente respecto de la obligación de garantizar el orden, la seguridad y el adecuado comportamiento de participantes y espectadores dentro de las instalaciones municipales. En tal sentido, corresponde aplicar lo previsto en el Artículo 11°, que faculta a la Subsecretaría de Deportes y Recreación a disponer medidas según la gravedad de los hechos, incluyendo apercibimientos, suspensiones temporales y suspensión del uso del predio".

"Cabe destacar que la Liga ha sido notificada y advertida en oportunidades anteriores respecto de situaciones similares, sin que se hayan implementado acciones efectivas que garanticen el cumplimiento de las normas establecidas, configurando así una situación de incumplimiento reiterado que compromete la seguridad de las personas y el correcto uso delos espacios públicos municipales. La presente medida tiene carácter preventivo y busca preservar la integridad física de jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, dirigentes, personal municipal y público asistente, así como resguardar el espíritu de respeto, convivencia y formación comunitaria que debe caracterizar a toda actividad deportiva".