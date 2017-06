El reclamo del grupo de desocupados estaba dirigido al gobierno provincial para que se les aumento de subsidios. .

"Necesitamos que el gobernador Omar Gutiérrez nos dé una respuesta porque desde hace dos años cobrados 1800 pesos", señaló Gaby, una de las manifestantes.

Por su parte, la intendenta Soledad Martínez había indicado ayer que no iban a desalojar la ruta. "Nosotros con gente que corta no hablamos, pero tampoco vamos a mandar a desalojar, pero no los vamos a atender", indicó.