Detienen a Milani por torturas

La Rioja.- El ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani, quedó detenido ayer en La Rioja luego de declarar en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en la capital de esa provincia.

En marzo de 1977, Pedro Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido brutalmente torturado a tal punto que quedó con una hemiplejia. Lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días y luego fue “blanqueado” y quedó preso durante más de cuatro años.

Olivera hijo reconoció a Milani como quien allanó su casa y lo condujo a declarar ante la Justicia una vez que fue legalizada su situación. El ex jefe del Ejército negó sistemáticamente cualquier participación en ese episodio y a través de su defensora, Mariana Barbita, llegó hasta la Corte con un planteo para cerrar la causa.

En junio pasado, el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, había llamado a indagatoria a Milani, pero la audiencia se postergó a la espera de la resolución de la Corte Suprema.

En su último acuerdo, el máximo tribunal, en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, confirmó el rechazo al planteo del militar y habilito la citación que se hizo efectiva ayer. Además, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un pedido de nulidad presentado por la defensa para no ser indagado al considerar que no estaban dadas las condiciones para plantear ese recurso.

La de ayer a la mañana fue la segunda declaración de Milani en la semana. El miércoles pasado, había declarado en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo. En esa ocasión, Milani aseguró que nunca conoció a Ledo, y que no tuvo nada que ver con el acta, cuya autoría le atribuyen, en la que se hizo figurar como desertor al conscripto riojano, con la finalidad de ocultar su desaparición forzada. También sostuvo que no integró el aparato de inteligencia del Ejército en la última dictadura.

El fallo del juez que decidió la detención del militar señala que los delitos por los cuales Milani es acusado corresponden a la categoría de “delitos de lesa humanidad”.

“Son tres hechos de privación ilegítima de la libertad los que vinculan a Milani. La imputación es muy clara”. Virginia Miguel Carmona. Fiscal federal de La Rioja de la causa contra Milani

“Esto es una luz de esperanza, hubo alegría y emoción. Hace mucho que venimos luchando”.Graciela Ledo. Hermana del soldado desaparecido en la causa

4 años permaneció preso Ramón Olivera.

Lo secuestraron en 1977, igual que a su padre. Olivera hijo reconoció a Milani como el que allanó su casa y lo llevó a la Justicia luego de legalizar su situación.

“CFK tuvo como jefe del Ejército a un genocida”

Elisa Carrió expresó su alegría tras la detención de César Milani por secuestros y torturas durante la última dictadura en La Rioja. “Gracias a Dios se demuestra que Cristina Kirchner tuvo como jefe del Ejército a un genocida y partícipe necesario en la muerte de Nisman”, lanzó Lilita.

La diputada de la Coalición Cívica-ARI denunció a Milani por enriquecimiento ilícito, causa en la que está procesado, y también lo acusó por haber liberado la zona el día que el fiscal Alberto Nisman apareció muerto. Esta causa hizo que Carrió fuera denunciada por Milani y ambos terminaran en una audiencia. Ese encuentro fue tenso y con escándalo. “Usted no puede hacerme perder el tiempo a mí, que soy una representante del pueblo, no pienso rectificarme en nada”, le dijo. “Usted es un triste empleado a sueldo de la Nación”, lo cortó, se paró y dejó la audiencia.

“El genocida Milani fue jefe del Ejército y de Inteligencia de CFK”, expresó Carrió. Por su parte, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, dijo: “Al final la verdad siempre llega y muestra si el compromiso con los derechos humanos es real o sólo una postura demagógica”.

La tibia defensa de Guillermo Moreno a su socio

Guillermo Moreno defendió, sin demasiada energía discursiva, al ex jefe del Ejército César Milani, quien es socio comercial del ex secretario de Comercio en la cadena de panchería Tío Tola y fue detenido sospechado de haber participado en los secuestros de Pedro Olivera y de su hijo Ramón Olivera, y de Verónica Matta. “Entre lo que pueda opinar Verbitsky y lo que opine Hebe me quedo con Hebe”, dijo Moreno en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a dichos del periodista que cuestionan a Milani, y a declaraciones públicas de apoyo por parte de Hebe de Bonafini al ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo.

“Supongamos que Milani está bien detenido, ¿y Magnetto cómo está libre? Hay algo acá que nos hace pensar. Pero las familias de los soldados merecen todo mi respeto”, agregó Moreno.