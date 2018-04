La mujer llamada Melina empezó a gritar y su pedido de auxilio llamó la atención de un patrullero que se encontraba en la esquina. La Policía interceptó al Ford Fiesta bordó del remisero que la había manoseado antes de que pudiera alejarse del lugar y, aunque seguiría procesado, se especula con que en las próximas horas podría recuperar su libertad.

"Me pidió perdón y que por favor no haga nada, que tiene mujer y una hija de dos meses. Las mujeres que estaban ahí, le preguntan por qué lo hizo y él responde: 'porque me pareció una linda mujer' o 'porque está buena'", relató la víctima, todavía más indignada por su respuesta.

El hombre dijo que lo hizo porque le pareció una "linda mujer" y porque "estaba buena".

En su perfil de Facebook, Melina relató el episodio y señaló: “Para mí, esto es mas que un hombre que quedo detenido por acoso o abuso sexual. Es el grito que tanto miedo tuve de pegar, es decir basta. Viví una violación, viví tocadas de culo muchas, vivo como todas las mujeres, el acoso de que te griten cosas, que crean que porque soy mujer mis ideas valen menos. Para mí es el comienzo del fin. Tenemos voz, y no nos callamos más”.

La causa quedó a cargo de la fiscal especializada en Delitos Sexuales, Informáticos y conexos a la Trata de Personas, María Delia Recalde.

