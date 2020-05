Expresó que se mantiene en la ciudad algunos bloqueos en los accesos, y la circulación según terminación de documentos. Además, se habilita la atención en muchos comercios minoristas para que funcionen en el horario de 9 a 19. Aún no podrán abrir peluquerías ni gimnasios, y los delivery podrán funcionar hasta las 23.

“Lo que hacemos es aumentar una hora más la atención comercial. Se incorporaron cuestiones pendientes en los comercio minorista como venta de calzados, marroquinerías, materiales para la construcción, lavandería, papeleras y derivados. También podrán abrir ferreterías y corrales con envío a domicilio. Se retoma además la atención en los Rapipago y PagoFácil en el horario de 9 a 16. También atenderán los bancos con turnos y atención prioritaria a jubilados y beneficiarios de asignaciones. La Caja Municipal para cobros atenderán de 9 a 13 como también la oficina de Rentas. EL correo oficial y los privados podrán trabajar de 9 a 19”, contó Di Tella.

El intendente contó también que comenzará a reactivarse la obra pública en la ciudad, pero por el momento no se habilitó la obra privada.

“Hay tres medidas que se van a mantener y por mucho tiempo porque está demostrado que previene el contagio. Lavado de manos, distanciamiento social y el uso de barbijos. Esto no tiene que cambiar”, expresó Di Tella.

“Creo que los cipoleños entendimos cuál es nuestra situación. Si seguimos saliendo lo mínimo e indispensable, no deberíamos tener mayores inconvenientes. Tener uno o dos casos no es preocupante. Lo que no queremos es un pico de contagios y no tener camas suficientes. Entendemos que la enfermedad aun no hizo su explosión y estamos muy atentos a la situación en los barrios”, remarcó el jefe comunal.

