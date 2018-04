Día clave en Brasil: la Corte define si Lula va preso o no

Con los grupos derechistas identificados con el juez Sérgio Moro, líder de la Operación Lava Jato, convocando a manifestaciones en todo el país para pedir la prisión de Lula, la Corte Suprema de Brasil estará en el primer plano nacional e internacional. “Espero que haga justicia. No quiero ser beneficiario de nada, quiero ser juzgado por el mérito del proceso, un juicio mentiroso con pruebas mentirosas. No acepté la dictadura militar y no aceptaré la dictadura del ministerio público y del juez Moro”, dijo Lula en la noche del lunes, en una movilización de apoyo de la izquierda.