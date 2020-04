Dolor, justicia y perdón

La noticia me generó indignación, no por mi situación particular (las personas que me causaron ese dolor ya cumplieron su condena y yo tuve la suerte de perdonarlos), sino porque en estos últimos días escuché muchas voces desesperadas de otros familiares que todavía no superaron esa pérdida y están en medio de ese duro proceso de mitigación del dolor.

Es cierto que muchos presos están en riesgo por el coronavirus. Viven en un permanente riesgo por las condiciones inhumanas que hay en las cárceles de todo el país.

En todo caso, el Gobierno debería garantizarles medidas de seguridad, salud e higiene para poder cuidarlos. Pero nunca liberarlos, porque sería un gran error. Acaso el castigo más brutal y doloroso para quienes aún caminan por la vida en busca de justicia.