Don Bosco: desalojaron la casa de la mujer varada en Chile

"En estos casos se hace todo un protocolo, donde se lleva a personal idóneo en minoridad para no vulnerar los derechos de los niños y se las traslada en un móvil no identificable", afirmó Carrasco, quien aclaró además que la mujer "no fue demorada".

"Entramos al allanamiento con un testigo, le dimos el acta a la mujer y accedió voluntariamente, no hubo resistencia de parte de ella", afirmó. Y precisó que fueron trasladadas a la Comisaría del Menor, donde luego intervino Acción Social para poder resolver la situación habitacional.

La comisaria explicó que previo al allanamiento, se le había hecho una intimación para que abandone el lugar en seis horas, pero esto no fue cumplido. "Teníamos la orden de desalojo ayer, pero la hicimos hoy a la mañana porque tenemos que seguir un protocolo para evitar un mal mayor", aclaró.

Una vez desalojada la vivienda, fue entregada al papá de la dueña, quien se hará cargo de custodiarla hasta su regreso.

Berta Noemí Linco Clavería es la dueña del lugar que fue usurpado ya que permanece varada en Chile desde marzo, por el cierre de la frontera en prevención del coronavirus. Según explicó la mujer en LU5, del primer micro de repatriados se enteró tarde y cuando quiso anotarse ya no se lo permitieron. Desde entonces está en comunicación con el personal del Consulado argentino en Concepción desde donde "no" le dan respuestas.