Dos de cada 10 mujeres no logran llegar al orgasmo

A nivel mundial, no alcanzar el orgasmo es algo frecuente y afecta alrededor del 30% de mujeres. En Estados Unidos, Europa, América Central y del Sur, el número de mujeres que no llega al orgasmo varía entre 16% y 28% y en Asia, a un 40%.

“La mujer en el plano sexual carga con la mochila del pasado, un pasado en el que su disfrute estaba oculto y en el que las relaciones estaban dadas por y para la reproducción, por lo que cuando el hombre llegaba al clímax se daba por finalizado el encuentro. Esa mochila llenó a las mujeres de tabúes y de miedos, en nuestras casas, en nuestras escuelas nunca se nos habló sobre la importancia de la autoexploración, los orgasmos, el reconocer nuestro cuerpo y sentirnos a gusto, es por eso que cuesta que las mujeres logren liberarse para poder disfrutar plenamente del acto sexual. Creo que la comunicación en la pareja, la autoexploración y la educación sexual son fundamentales para ir logrando cambios verdaderamente significativos en la vida sexual de las personas”, afirma Francesca Gnecchi, directora de Erotique Pink y comunicadora especializada en Sexualidad Humana.

68% de las mujeres afirmaron haber fingido al menos una vez un orgasmo.

La anorgasmia es una de las disfunciones sexuales que impide el disfrute de un vínculo amoroso. Se la califica como primaria cuando no se logra bajo ningún método de estimulación, ya sea masturbación, sexo oral, entre otros, y secundaria si se logró alcanzar orgasmos en el pasado, pero no se logra hacerlo en el presente. Alrededor del 90% de los causas de la anorgasmia se deben a cuestiones psicológicas y no fisiológicas.

37% de las participantes admitieron tener un alto interés sexual en su vida.

“Generalmente las causas son psicógenas y por lo general se dan por una ansiedad de rendimiento. La mujer se ubica en un rol de espectadora y va al encuentro para agradar al otro, por lo que su atención suele estar en el otro y no ella. Si bien las relaciones sexuales no tienen que ser egoístas, sí deben ser egocéntricas y muchas de estas mujeres ponen la atención en la otra persona y viven la sexualidad del otro y no la propia. Otras mujeres se encuentran inhibidas y se cohíben frente al acto sexual”, asegura Silvina Valente, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.

“Para llegar al orgasmo es importante conectarse con una misma, con el cuerpo, emociones y sensaciones. Ser honestas con nosotras, tener el permiso de pedir sin sentir vergüenza, lo más importante tanto es la gratificación en el encuentro sexual”, agrega Valente.