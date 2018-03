El hecho ocurrió hace unas semanas pero trascendió en las últimas horas gracias al testimonio que realizó Maricela Pérez, protagonista de esta historia, al diario El Cordillerano de Bariloche.

La familia se encontraba sobre la Ruta 40 a la altura del Automóvil Club Argentino (ACA) de Mascardi. La mujer decidió ir junto a su marido, su hermana y sus tres hijos, como acostumbra hacer, a bañarse y descansar en la costa del lago.

"Era un día espectacular, la playa estaba repleta de gente, estábamos todos muy cerca unos de otros", relató Maricela, quien tomaba sol sentada junto a su hermana y repentinamente vio algo en la mitad del lago.

"El lago estaba planchado totalmente y de repente vi como una serpiente grande entraba y salía del agua. Lo que sobresalía del agua era un lomo grande y negro y cuando se metía abajo dejaba una estela larga como de dos metros, aunque esa es la apreciación de uno a la distancia, La estela era muy larga, como la que dejan los aviones en el cielo", manifestó la sorprendida mujer.

"La joroba del lomo entraba y salía del agua, lo hizo como seis veces, lo vimos todos. Incluso, Cintia pensaba que era la cola de la serpiente. No podíamos creerlo, por ahí pensábamos que podía ser un buzo o un pez, pero no. Iba cruzando todo el lago, pero muy lejos nuestro", agregó Maricela.

La mujer, sorprendida con la situación, alertó a sus hijos mayores que se encontraba bañándose y también vieron a la criatura. "Yo estaba con el agua que me llegaba a la cintura y cuando mi mamá me avisó vi el lomo de algo que entraba y salía del lago, si bien me dio algo de miedo, estaba bastante lejos, así que nos quedamos mirando con mi hermano", dijo Aylén.

"Todos lo vimos, pero no sabemos qué era", agregó. "Se veía muy bien, claramente y seguramente lo vieron todos los que estaban ahí, porque estaba lleno de gente", confesó la madre.

A pesar de la extraña situación, Micaela recordó que esta no es la primera vez que ve algo raro en el Mascardi. Hace dos veranos fueron en familia a un lugar cercano y de repente se hizo una burbuja muy grande en el lago.