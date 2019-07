“La idea es cumplirle el sueño a las chicas. Jugaron con Vélez, Racing, Lanús y hoy enfrentan a Huracán”, amplía desde Capital Federal y precisa que la delegación llegó “el domingo” a la gran ciudad y después de la seguidilla de partidos que además de mostrarse le permitirá a las chicas adquirir roce, “mañana jueves estamos regresando”.

Pero ello no es todo. También podría haber un plus, una frutilla del postre para Martu y Rena. Es que cuando retornen a las pruebas en el Fortín y La Academia, también “van a ser vistas por el técnico de la la sub 17 de AFA, ya les envié fotos y les expliqué que son chicas diferentes”, agrega a LM Neuquén Gloria, quien es al mismo tiempo “coordinadora de la liga Neuquina de hockey social y también estoy en fútbol porque me apasiona”.

La aventura incluyó ratos libres y paseos por los dos máximos templos del fútbol argentino: La Bombonera y el Monumental. ¡Vamos, vamos las pibas! de Pillma, que volverán a la región con alegría, ilusión y el corazón contento. Que viva el fútbol femenino.

