Drag queens, una moda que llegó para quedarse en el Alto Valle 

El arte drag estaba sólo destinado a hombres, pero mujeres y chicas trans se fueron sumando y ganaron terreno. “Estaba maquillando y peinando en un evento, y me ofrecieron desfilar. Ese día salí con unos supertacos, plumas y muy maquillada. Pese a que siempre mi identidad estuvo atravesada por el travestismo, eso marcó mi primer acercamiento a este mundo maravilloso”, contó Kyky.

8 años atrás comenzó Alexis Núñez a transformarse hasta ser reina drag queen.

Kyky LMCipolletti

Alexis Núñez comenzó hace 8 años a transformarse, y recién hace 4 que vive de esta profesión. “El Alto Valle es zona desfavorable para este género, porque aún cuesta mucho que el público entienda qué es el arte drag. Esto permite expresarnos de tantas maneras y puede adquirir tantas formas, convirtiéndolo en un arte muy completo. Podemos cantar, bailar, montarnos en personajes, contar un poema o protagonizar una performance. La idea es que, entre todos, reivindiquemos el género en la región”, expresó.

Recordó que cuando tenía 17 años, en un boliche alternativo, disfrutó como espectador de un espectáculo de transformistas y eso le hizo un clic. “Mi familia aún no logra entenderme y no supo diferenciar una expresión artística con la vida. Ellos creían que uno iba a cambiar de género. Es hasta el día de hoy que no lo pueden procesar”, contó Alexis.

Kyky

El Drag de Vaca Muerta

Drag Queen

Kalanni es oriundo de la ciudad de Añelo, la tierra del petróleo no convencional. Hace dos años debió abandonar su ciudad natal, expulsado por los prejuicios de vivir en una comunidad tan pequeña. Llegó a Neuquén buscando nuevas posibilidades, y se destacó por sus impresionantes shows montado sobre plataformas de casi 50 centímetros y un casquete plateado con perlas. “Los drag nos caracterizamos por adquirir las características de una mujer y exagerarlos. Demoro más de dos horas en transformarme por completo, entre maquillaje y vestuario. Según el show será la estética elegida. En algún momento representé a los pueblos originarios de África”, contó personificado con un vestuario galáctico. Dijo que por años estuvo acobardado de practicar la transformación drag por el miedo al qué dirán, pero una vez que se animó y lo disfrutó, no lo volvió a soltar más. “Es una sensación que me da felicidad, y es una experiencia hermosa que se la recomienda a cualquiera”, comentó.