Echaron a un nene de un pelotero por "demasiado gordo"

El encargado de los juegos le había dicho que “iba a reventar el pelotero porque pesaba más de 80 kilos”, contó su mamá, Jésica González. “Intenté consolarlo, pero llorábamos juntos y él me decía ‘no estés triste mamá’. Nunca nos habían discriminado así. En el colegio los compañeros lo quieren un montón”. Jésica habló con el hombre: “Le dije ‘es un nene y quiere jugar’”, relató. La respuesta fue más indignante. “Qué me importa”, le contestó. La mujer hizo la denuncia ante el defensor del Pueblo de la ciudad y no descarta radicar una denuncia policial.