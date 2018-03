Edificios en la U9: acusan de "mala fe" a la oposición

Sostuvo que existen críticas de “mala fe”, explicó que la ciudad sólo puede disponer de las obras de apertura de calles y que lo otro pasa por una decisión del Ejecutivo nacional.

Ante la consulta respecto de que al ser tierras del Estado se le podría haber dado otro destino y no un emprendimiento inmobiliario, Bermúdez respondió que si el plan no contemplaba un 50 por ciento de espacios verdes él mismo se hubiese opuesto pero, como esto no sucedió, justificó la obra que se iniciará en el lugar. “Lo más lógico y razonables es crecer en el centro, por una cuestión de costos, de movilidad y porque se van a generar puestos de trabajo. Cuando hablamos de un negocio inmobiliario nos olvidamos que ahí van a trabajar miles de personas, y que una vez que se termina eso se genera una inversión y más empleo”, señaló Bermúdez en declaraciones radiales.

“Tener viviendas ahí, además, implica que habrá más contribuyentes que permitirán recaudar mayores recursos para hacer otros espacios verdes en sectores donde no los hay”, agregó.

Con relación a si la autorización para el uso de estos suelos debe pasar por el Concejo Deliberante, el funcionario municipal destacó que “lo único que se puede discutir sobre lo que se va a hacer ahí es el código, que lo aprobaron los concejales. Con lo cual Nación podrá desarrollar sólo lo que se le permita por el plan urbano ambiental”.

Edificios U9

“Lo único que se puede discutir es el código y en este caso la zona permite hacer el proyecto que se anunció”, afirmó Bermúdez.

El plan

La Municipalidad de Neuquén ya inició la apertura de cinco calles en el predio que actualmente ocupa la Unidad 9. Dentro de las hectáreas que pertenecen al gobierno nacional se construirán viviendas y espacios verdes. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) adelantó en su momento cómo será el proyecto. El área a desarrollar consta de 58.580 metros cuadrados, de los cuales 29.289 irán para la construcción de los edificios (incluye también locales comerciales) y 29.291 a las cinco nuevas calles, veredas y espacios verdes.

Las vías de circulación que se abrirán serán Juan XXIII, Bermúdez, Villegas, Miguel A. Camino y un sector de Pehuén, entre Villegas e Illia, que conformarán cinco manzanas donde se desarrollarán diferentes tipos de construcción con seis niveles de altura.

Es un modelo de urbanización que este año se replicará en otras partes del país, como en la ciudad de Mendoza, y que tiene su principal proyecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se levantará un modelo similar, pero en menor escala, al de Puerto Madero.

Polémica por el uso de tierras estatales

La tarea de la AABE en el país no está exenta de polémica, ya que este tipo de desarrollos urbanísticos en tierras del estado nacional no contempla planes de viviendas sociales. El titular de ese organismo, Ramón Lanús, explicó en su momento que el mercado alrededor del inmueble define para qué se va a utilizar el predio en cuestión. Y ese fue el argumento que se utilizó al presentar este desarrollo en los terrenos de la U9. La AABE tiene arquitectos y urbanistas que, junto con cada municipalidad, trabajan para definir cuál es el mejor uso que se le puede dar a la tierra a través de un urbanismo sustentable, que privilegie, afirman, el transporte público y la movilidad, con áreas verdes de uso común.

