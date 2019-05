El aborto, que sea legal

Pese a las leyes existentes, los fallos judiciales que sentaron precedente y los protocolos de actuación sanitaria, hay grupos que pretenden aún hoy desconocer los derechos de las personas gestantes. En Cipolletti no se discutirá la legalización del aborto, sino la actuación de un ginecólogo en un hecho particular como fue el de abril del 2017, cuando la joven ingresó al hospital Pedro Moguillansky. En ese momento no falló un profesional, sino todo un sistema que debió dar respuesta a esa paciente de forma urgente. Si bien hubo un médico que obstaculizó el procedimiento, también hubo un sistema que no la supo proteger cuando a gritos pedía ayuda. Y peor aún, un grupo de personas que sin un mínimo rastro de sensibilidad la revictimiza una y otra vez. La violó el patriarcado, el sistema de salud y ahora también la sociedad.