El actor de Anakin Skywalker podría regresar

En una primera versión, se ve al pequeño Skywalker como un intrépidos piloto de carreras cuando era niño y su ingreso a la orden Jedi. La segunda, es una versión más extrema de él mismo donde se muestra seducido por el poder del lado oscuro que lo lleva a cometer atrocidades como matar niños y jóvenes aprendices de Jedi.

Esta segunda versión, previa a su aparición en la trilogía original, fue interpretada por Hayden Christensen que, a pesar de que su trabajo no fue muy querido por los fans, volverá como este personaje en Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker.

El ingreso de Christensen se confirmaría por una cancelación de última hora del panel de Star Wars en FanX. En este panel estarían presenten Ian McDiarmid y Hayden Christensen, y al parecer, el panel fue reemplazado por otro evento.

Según los rumores, la cancelación del evento obedecio a que los ejecutivos de la compañía tenían miedo que los actores pudieran “spoilear” parte de la trama.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena el próximo 20 de diciembre en cines de todo el mundo.

STAR WARS 9 The Rise Of Skywalker Tráiler # 2 (Nuevo, 2019)

